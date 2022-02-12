Вероника Степанова — очень крутая. Как выглядит новая звезда российских лыж

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
8
3
6
2Германия
7
5
1
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороРоссияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороДанияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороВеликобританияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 5
15:05скороШвецияКитай
Скелетон. Женщины
15:20скороЖенщины. 3-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10онлайнРоссияЧехия
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10онлайнШвейцарияДания
Скелетон. Женщины
16:55скороЖенщины. 4-й заезд
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороКитайВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороСШАКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороИталияРоссия
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Фристайл. Женщины
13.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 1-я попытка
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороСловакияЛатвия
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороСШАШвеция
15:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вероника Степанова — очень крутая. Как выглядит новая звезда российских лыж

Она сильно выступает и не менее ярко ведет себя в соцсетях.

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16
фотографий

Ура! У России есть третье олимпийское золото Пекина-2022!

Очередной олимпийский день притянул к экрану даже тех, кто интересуется спортом только по праздникам. Ведь сегодня именно такой случай. Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова теперь не просто спортсменки, а олимпийские чемпионки! Они блестяще выиграли эстафетную гонку в Пекине.

Все девушки, безусловно, большие молодцы. Но как тут не выделить заслугу Степановой, на заключительном этапе выведшей команду на первое место и блестяще убежавшей от всех преследовательниц перед финишем? Вероника — новая звездочка российских лыж и просто очаровательная девушка!

Помимо спортивного таланта девушка обладает еще и какой-то природной общительностью. Российские спортсмены часто отличаются закрытостью. Суровые взгляды, отказ от интервью и желание отделиться от мира — Вероника не про это, ей всего 21, она знает английский язык, обнимается и перекидывается поздравлениями с иностранными спортсменами, может на одном языке посчитать секунды со сноубордистом Виком Уайлдом и не стесняется дерзко вести аккаунт в Instagram.

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Сразу после победы Вероника разместила пост, в котором написала: «За страну! Команда! Спасибо!» И кто отметился в комментариях одним из первых? Легендарный норвежец Петер Нортуг. Это говорит о многом.

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Кстати, девушка постоянно делится мыслями о том, как проходит Олимпиада. Иногда с юмором, а иногда и вполне себе серьезно. Например, когда говорит о глупости подборок спортсменок (что ранит сердечко автора).

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Главное, чтобы спортсменка не сбавляла темп. Одно олимпийское золото — это круто, но ведь есть еще и легендарный уровень. Да Вероника и сама это понимает.

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Валентин Серегин

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История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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