Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение — после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), который рассмотрит дело в воскресенье и донесет его исход до заинтересованных сторон в понедельник.
Журналистка заявила, что время проверки и оглашения результата пробы стал логичным исходом негибкой политики WADA и, возможно, стало следствием политизированности. В связи с этим Дженкинс возлагает вину за сложившуюся ситуацию на систему проверки допинг-проб и считает, что причины для наказания Валиевой отсутствуют.
По мнению Дженкинс, WADA и МОК следуют курсу «если сомневаешься, наказывай». Таким образом, в резонансном процессе скрыта несправедливость по отношению к спортсменам.