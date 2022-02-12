Washington Post выпустил материал в поддержку Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение — после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), который рассмотрит дело в воскресенье и донесет его исход до заинтересованных сторон в понедельник.