Норвежец Линдвик выиграл золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде

В сумме за две попытки Линдвик набрал 296,1 балла. Вторым стал олимпийский чемпион Пекина на нормальном трамплине японец Рею Кобаяси (отставание — 3,3 балла), третьим — лидер текущего сезона Кубка мира немец Карл Гайгер (отставание — 14,8 балла).

Лучшим из россиян стал Данил Садреев, расположившийся на 16-й строчке (отставание — 36,4 балла). Евгений Климов стал 18-м (отставание — 40,6 балла), Роман Трофимов — 23-м (отставание — 42,2 балла). Михаил Назаров не сумел пробиться во вторую попытку.

Ранее Садреев и Климов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в смешанных соревнованиях. Эта медаль стала первой в российской истории прыжков с трамплина на Олимпийских играх.