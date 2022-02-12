Скелетонистка Канакина идет тринадцатой после третьей попытки на Олимпиаде
ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Российская скелетонистка Юлия Канакина занимает 13-е место после третьей попытки на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Российская скелетонистка Юлия Канакина занимает 13-е место после третьей попытки на Олимпийских играх в Пекине.
По итогам трех попыток лидирует немка Ханна Найзе с результатом 3 минуты 5,99 секунды. Канакина уступает лидеру 1,76 секунды. Алина Тарарыченкова (+2,04) идет на 14-м месте, Елена Никитина (+2,51) — на 17-м.
В последнюю, медальную попытку, которая пройдет позднее в субботу, выходят 20 лучших спортсменок.