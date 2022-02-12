Бедному Цветкову фатально не везет на Олимпиаде. Справится ли он с этим ударом судьбы?

Очередная биатлонная гонка на Олимпиаде в Китае позади. В субботу, 12 февраля, состоялся мужской спринт на дистанции 10 км. Главной надеждой россиян здесь был лидер сборной Александр Логинов, который и в смешанной эстафете, и в индивидуальной гонке был очень неплох. Болельщики в большей степени ставили на Логинова, даже как-то и позабыв, что в индивидуальной гонке его превзошёл товарищ по команде Максим Цветков, который тогда занял четвёртое место, допустив промах на последнем огневом рубеже. Без той осечки он вполне мог бы рассчитывать не только на подиум, но и на золотую награду. Но увы!

Та неудача не подкосила Цветкова. На спринт он вышел под девятым стартовым номером и после первого огневого рубежа на какое-то время захватил лидерство, чему способствовала идеальная стрельба. Да, скоро на позиции россиянина стали наступать фавориты. В частности, чистая стрельба помогла братьям Бё, кроме того, неожиданно неплохо шёл и украинец Дмитрий Пидручный. Как бы то ни было, результаты после первого огневого рубежа давали понять, что у вологжанина очень неплохие шансы на подиум.

Конечно, конкурировать ходом с тем же дуэтом из Норвегии Максим не мог. Но надежды были на вторую стрельбу, на то, что она пройдёт так же хорошо, как и первая. В этот раз Цветков тоже никуда не торопился, но проявил максимальное хладнокровие и трагедии индивидуальной гонки, когда Максим не закрыл мишень последним выстрелом, не произошло. Промежуточное лидерство снова было за россиянином. Казалось бы, вот она — медаль.

Но скоро на рубеж прибыл Йоханнес Бё. Он допустил промах, но был так быстр, что всё равно опережал россиянина. Тарьей Бё после идеального первого огневого рубежа также создавал Цветкову большую угрозу. А между двумя норвежцами затесался француз Фийон Майе.

Казалось, что после промаха на лёжке гонка у него может не пойти. Но француз собрался, показал прекрасную работу на стойке и здорово работал на лыжне. В результате он также обозначил свои амбиции на медали. Наконец пришла очередь и Тарьея Бё. Тот, как и брат, не обошёлся без осечки на стойке, но его скорость не позволяла сразу говорить о превосходстве над Максимом.

Нужно было ждать норвежца на финише. И он, к сожалению российских болельщиков, дошёл до него слишком быстро. Норвежец сместил с третьей строчки Цветкова. И фатальное невезение в том, что его россиянину до медали вновь не хватило считаных секунд (менее двух).

Напомним, в индивидуальной гонке до бронзы Цветкову не хватило 3,1 секунды. Такое невезение может выбить из колеи кого угодно. Обидно то, что, будучи одним из четырёх спортсменов, кто отработал в спринте чисто, Максим снова стал главным неудачником гонки.