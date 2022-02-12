Бедному Цветкову фатально не везет на Олимпиаде. Справится ли он с этим ударом судьбы?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороКитайВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороСШАКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороИталияРоссия
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Фристайл. Женщины
13.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 1-я попытка
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороСловакияЛатвия
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
13.02скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
13.02скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
13.02скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13.02скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
13.02скороАкробатика. Женщины. Квалификация
18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Бедному Цветкову фатально не везет на Олимпиаде. Справится ли он с этим ударом судьбы?

Нужны крепкие нервы, чтобы не расклеиться, когда до медали дважды не хватает какой-то пары секунд.

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Источник: Reuters

Очередная биатлонная гонка на Олимпиаде в Китае позади. В субботу, 12 февраля, состоялся мужской спринт на дистанции 10 км. Главной надеждой россиян здесь был лидер сборной Александр Логинов, который и в смешанной эстафете, и в индивидуальной гонке был очень неплох. Болельщики в большей степени ставили на Логинова, даже как-то и позабыв, что в индивидуальной гонке его превзошёл товарищ по команде Максим Цветков, который тогда занял четвёртое место, допустив промах на последнем огневом рубеже. Без той осечки он вполне мог бы рассчитывать не только на подиум, но и на золотую награду. Но увы!

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Та неудача не подкосила Цветкова. На спринт он вышел под девятым стартовым номером и после первого огневого рубежа на какое-то время захватил лидерство, чему способствовала идеальная стрельба. Да, скоро на позиции россиянина стали наступать фавориты. В частности, чистая стрельба помогла братьям Бё, кроме того, неожиданно неплохо шёл и украинец Дмитрий Пидручный. Как бы то ни было, результаты после первого огневого рубежа давали понять, что у вологжанина очень неплохие шансы на подиум.

Конечно, конкурировать ходом с тем же дуэтом из Норвегии Максим не мог. Но надежды были на вторую стрельбу, на то, что она пройдёт так же хорошо, как и первая. В этот раз Цветков тоже никуда не торопился, но проявил максимальное хладнокровие и трагедии индивидуальной гонки, когда Максим не закрыл мишень последним выстрелом, не произошло. Промежуточное лидерство снова было за россиянином. Казалось бы, вот она — медаль.

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Но скоро на рубеж прибыл Йоханнес Бё. Он допустил промах, но был так быстр, что всё равно опережал россиянина. Тарьей Бё после идеального первого огневого рубежа также создавал Цветкову большую угрозу. А между двумя норвежцами затесался француз Фийон Майе.

Казалось, что после промаха на лёжке гонка у него может не пойти. Но француз собрался, показал прекрасную работу на стойке и здорово работал на лыжне. В результате он также обозначил свои амбиции на медали. Наконец пришла очередь и Тарьея Бё. Тот, как и брат, не обошёлся без осечки на стойке, но его скорость не позволяла сразу говорить о превосходстве над Максимом.

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Нужно было ждать норвежца на финише. И он, к сожалению российских болельщиков, дошёл до него слишком быстро. Норвежец сместил с третьей строчки Цветкова. И фатальное невезение в том, что его россиянину до медали вновь не хватило считаных секунд (менее двух).

Напомним, в индивидуальной гонке до бронзы Цветкову не хватило 3,1 секунды. Такое невезение может выбить из колеи кого угодно. Обидно то, что, будучи одним из четырёх спортсменов, кто отработал в спринте чисто, Максим снова стал главным неудачником гонки.

Выстоит ли Цветков под этим ударом судьбы? Нужны очень крепкие нервы, чтобы не расклеиться, когда до медали дважды не хватает пары секунд. Но впереди гонка преследования, где у него хорошие стартовые позиции. Так что Максиму остаётся лишь пожелать в ней улыбки фортуны.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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