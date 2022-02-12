«Это я должен требовать извинений». Интервью с норвежским журналистом, разозлившим Вяльбе

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороКитайВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороСШАКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороИталияРоссия
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Фристайл. Женщины
13.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 1-я попытка
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороСловакияЛатвия
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
13.02скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
13.02скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
13.02скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13.02скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
13.02скороАкробатика. Женщины. Квалификация
17:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это я должен требовать извинений». Интервью с норвежским журналистом, разозлившим Вяльбе

Мы нашли того самого Яна Петтера Сальдведта с NRK, требующего отстранения России и спровоцировавшего бойкот всех норвежских СМИ.

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Источник: РИА "Новости"

Журналист норвежского канала NRK Ян Петтер Сальдведт своим высказыванием о том, что «Александра Большунова и других русских не должно быть на Олимпиаде» превратил себя в знаменитость. Про него говорят, из-за его слов Елена Вяльбе перестала общаться со всеми норвежскими журналистами и потребовала извинений. Мы связались с Сальдтведом и задали важные вопросы, чтобы разобраться, борется ли он за чистый спорт или просто хайпует.

— Ян, давайте проясним такой момент. Вы считаете, что Россию слабо наказали за прегрешения отдельных спортсменов в уже далёком прошлом?
 — Невозможно дать общий ответ на то, что происходило в прошлом. Моя цель состояла в том, чтобы сказать, что, по моему мнению, международные спортивные организации, в частности, МОК и CAS, не смогли должным образом наказать ответственных российских чиновников после скандала в Сочи и манипулирования данными Московской лаборатории. Моя критика была направлена в сторону МОК, а не российских спортсменов в Пекине. Они невиновны в этом деле. Большунова я упомянул как символ неспособности МОК и CAS.

— Вы уверены, что в России существовала государственная допинговая система?
 — Это признали ВАДА и CAS, а я не в том положении, чтобы сомневаться в их суждениях.

— Как, по вашему мнению, нужно было нас наказать? Справедливо ли то, что, например, Сергей Устюгов по непонятным причинам пропустил Олимпиаду-2018?
 — Я думаю, как я уже говорил ранее, Россию следовало наказать четырёхлетним запретом на участие в Олимпийских играх. Это нужно было для того, чтобы ни одно государство, будь то Россия, Норвегия, Швеция, США, Китай или кто-либо ещё, не пыталось сделать что-либо подобное в будущем и действительно чувствовало, что это настоящее наказание. Двухлетнего запрета было недостаточно после того, что произошло в Сочи, и вплоть до 2019 года, в связи с отсутствием сотрудничества по делу о данных Московской антидопинговой лаборатории. Наказание без реальных последствий, на мой взгляд, не является реальным наказанием. Я надеюсь, что русские со мной согласятся.

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Красавицы-чемпионки: кто принес России золото Игр

— Ваше мнение о России, кажется, сформировано на какой-то догме: империя зла, Мордор, тёмный властелин Саурон.
 — Давайте считать, что вы пошутили. Я вообще ничего не имею против России или русских, что бы вы там обо мне ни думали. У вас прекрасная страна с множеством замечательных людей и спортсменов. Я был поклонником ваших великих хоккейных команд, Александра Карелина, Светланы Хоркиной, Евгения Плющенко, Елены Исинбаевой и других. Я просто не люблю обманывать. И я думаю, что это должно иметь реальные последствия. А «Властелин колец» — одна из моих любимых книг, но сейчас всем нам лучше сосредоточиться на тех пяти кольцах, которые водружены в Пекине.

— Это действительно ваше убеждение, или вы всё-таки пишете это, чтобы побольше народу прочитало? Может, вы просто хайпанули? Ваши слова — это борьба за честный спорт или реакция на болезненное поражение в мужском скиатлоне?
 — Мне абсолютно всё равно, сколько людей читают мои статьи. Вот совершенно не волнует. Я хотел высказать и высказал своё мнение о системе в международном спорте, системе слабой и трусливой в своей реакции на то, что Россия творила в прошлом.

При этом я хочу подчеркнуть, что искренне рад за Большунова и его победу. Он выдающийся спортсмен, который заслужил свою золотую медаль. Победа Александра была крайне полезна для развития лыжных гонок в мире. Мы в Норвегии фанаты лыжных гонок, но чтобы поддерживать интерес к виду спорта, важна равная конкуренция с такой огромной страной, как Россия.

На самом деле, у нас уже была победа Терезе Йохауг, когда я написал свою статью. И так получилось, что вышла она после мужского скиатлона. Естественно, что многие люди не рассмотрели мою истинную цель — критику в адрес МОК.

— То есть вы сказали бы ровно то же, если бы норвежцы всё выиграли?
 — Да, я сказал бы то же самое. Это тема, касающаяся других вещей, а не того, что происходит на спортивных аренах в Пекине. Большунов — всего лишь символ слабости МОК и CAS.

— Как отнеслись бы к отсутствию Большунова и Непряевой, Ступак и Устюгова спортсмены лыжной сборной Норвегии? Им было бы интересно без сильных соперников?
 — Конечно, вся наша команда и все болельщики были бы огорчены отсутствием таких выдающих спортсменов. Любая победа гораздо слаще, когда одержана в битве с лучшими.

— Вы считаете сборную России на Олимпиаде-2022 честной и чистой командой?
 — Я думаю, что любой спортсмен из любой сборной, включая российскую, чист, пока кто-то не докажет обратное.

— Лидер сборной Норвегии — Терезе Йохауг. Она была уличена в применении допинга. То же самое касается Мартина Сундбю. Марит Бьорген сама призналась, что FIS скрыла ей положительный допинг-тест. Хелена Фоссесхолм принимала гормон роста. Многие говорят про TUE в сборной Норвегии. Можно ли назвать чистой командой Норвегию?
 — Тереза Йохауг отбыла свою дисквалификацию, которая, кстати, была увеличена после слушаний в CAS. А отстранение России было сокращено вдвое.

— Могут ли спортсмены, отбывшие наказание, участвовать в Олимпийских играх?
 — Это сложный вопрос. Я считаю, что у каждого должен быть второй шанс. Но, возможно, третьего давать уже не нужно.

— Для вас есть разница, писать о допинге у норвежцев или русских?
 — Никакой. Мне нравятся чистые спортсмены из разных стран, а мошенников я не люблю вне зависимости от национальности. В прошлом я очень критически высказывался о том, как Федерация лыжных видов спорта Норвегии вела дела Терезе Йохауг и Мартина Сундбю.

— Вы сделали громкое заявление и навлекли на всех норвежских журналистов гнев Елены Вяльбе. Она сказала, что пока вы не извинитесь, общаться с норвежцами не будет. Стоит ли ждать извинений? Ведь от ваших слов страдают ваши же коллеги.
 — Я получил единодушную поддержку от своих коллег, независимо от того, согласны они со мной или нет. И я не думаю, что Вяльбе вообще читала то, что я написал, прежде чем сделать своё заявление. Я никогда и ни единым словом не намекал на то, что Большунов что-то сделал не так или был в чём-то замешан. Так что очень трудно воспринимать всерьёз кого-то, кто навязывает мне совершенно ложное мнение, как это делает Елена Вяльбе. Это я должен потребовать от неё извинений, но я бы предпочел встретиться с ней и обсудить, как следует решать эти проблемы в будущем. И услышать, что, по её мнению, на самом деле произошло в Сочи. Я уверен, что у неё тоже есть интересная точка зрения на этот счёт.

— Откуда появилась информация про то, что перед Вяльбе якобы должен извиниться король Норвегии? Елена Валерьевна утверждает, что ни о чём таком не говорила.
 — Она права. Она никогда этого не говорила. И я никогда этого не утверждал. Меня спросили, от кого Вяльбе может ждать извинений, чтобы прекратить бойкот. Я ответил, что не знаю, что, как мне кажется, только король Харальд может нас помирить. Здесь явно что-то потерялось при переводе. Я попрошу изменить его. Нам не нужно ещё больше негатива.

— А вы помните, что Вяльбе никогда не уходила от трудных ситуаций? На чемпионате мира 1997 она выступила перед заполненным стадионом и извинилась за допинг Любови Егоровой.
 — Конечно! Она тогда показала феноменальное выступление. И я, и весь норвежский народ очень уважаем её, как спортсменку. Поверьте, все будут безумно рады, если она приедет в Тронхейм на чемпионат мира.

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Тренировка Камилы Валиевой

— Как вы относитесь к странной ситуации с Камилой Валиевой?
 — Валиева — всего лишь ребенок, её нужно защищать. Если кто-то и несёт ответственность, так это тот, кто дал ей запрещённые вещества. Я надеюсь, что эти люди будут наказаны, а многообещающая карьера великолепной фигуристки не будет разрушена.

— Всё же, изменился ли российский спорт за последние четыре года?
 — Я уверен, что так и есть. Российский спорт восстанавливает доверие. Будем надеяться, что дело Валиевой не разрушит то, что уже достигнуто, но об этом ещё слишком рано говорить.

— Вы хотите видеть борьбу всех сильнейших на трассе, а не в острословии?
 — Олимпийские игры всегда должны быть в первую очередь посвящены спорту. Мы все любим спорт. А спорт вызывает сильные эмоции. Некоторые из этих эмоций за пределами стадионов, как правило, занимают слишком много места и отнимают много времени. Я надеюсь, что российские и норвежские спортсмены будут продолжать бороться ещё долгие и долгие годы. Спорт — прекрасная арена для мирной битвы между великими соседями.

Андрей Шитихин

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
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Национальный стадион («Птичье гнездо»)
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Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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