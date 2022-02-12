«Это я должен требовать извинений». Интервью с норвежским журналистом, разозлившим Вяльбе

Журналист норвежского канала NRK Ян Петтер Сальдведт своим высказыванием о том, что «Александра Большунова и других русских не должно быть на Олимпиаде» превратил себя в знаменитость. Про него говорят, из-за его слов Елена Вяльбе перестала общаться со всеми норвежскими журналистами и потребовала извинений. Мы связались с Сальдтведом и задали важные вопросы, чтобы разобраться, борется ли он за чистый спорт или просто хайпует.

— Ян, давайте проясним такой момент. Вы считаете, что Россию слабо наказали за прегрешения отдельных спортсменов в уже далёком прошлом?

— Невозможно дать общий ответ на то, что происходило в прошлом. Моя цель состояла в том, чтобы сказать, что, по моему мнению, международные спортивные организации, в частности, МОК и CAS, не смогли должным образом наказать ответственных российских чиновников после скандала в Сочи и манипулирования данными Московской лаборатории. Моя критика была направлена в сторону МОК, а не российских спортсменов в Пекине. Они невиновны в этом деле. Большунова я упомянул как символ неспособности МОК и CAS.

— Вы уверены, что в России существовала государственная допинговая система?

— Это признали ВАДА и CAS, а я не в том положении, чтобы сомневаться в их суждениях.

— Как, по вашему мнению, нужно было нас наказать? Справедливо ли то, что, например, Сергей Устюгов по непонятным причинам пропустил Олимпиаду-2018?

— Я думаю, как я уже говорил ранее, Россию следовало наказать четырёхлетним запретом на участие в Олимпийских играх. Это нужно было для того, чтобы ни одно государство, будь то Россия, Норвегия, Швеция, США, Китай или кто-либо ещё, не пыталось сделать что-либо подобное в будущем и действительно чувствовало, что это настоящее наказание. Двухлетнего запрета было недостаточно после того, что произошло в Сочи, и вплоть до 2019 года, в связи с отсутствием сотрудничества по делу о данных Московской антидопинговой лаборатории. Наказание без реальных последствий, на мой взгляд, не является реальным наказанием. Я надеюсь, что русские со мной согласятся.

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— Ваше мнение о России, кажется, сформировано на какой-то догме: империя зла, Мордор, тёмный властелин Саурон.

— Давайте считать, что вы пошутили. Я вообще ничего не имею против России или русских, что бы вы там обо мне ни думали. У вас прекрасная страна с множеством замечательных людей и спортсменов. Я был поклонником ваших великих хоккейных команд, Александра Карелина, Светланы Хоркиной, Евгения Плющенко, Елены Исинбаевой и других. Я просто не люблю обманывать. И я думаю, что это должно иметь реальные последствия. А «Властелин колец» — одна из моих любимых книг, но сейчас всем нам лучше сосредоточиться на тех пяти кольцах, которые водружены в Пекине.

— Это действительно ваше убеждение, или вы всё-таки пишете это, чтобы побольше народу прочитало? Может, вы просто хайпанули? Ваши слова — это борьба за честный спорт или реакция на болезненное поражение в мужском скиатлоне?

— Мне абсолютно всё равно, сколько людей читают мои статьи. Вот совершенно не волнует. Я хотел высказать и высказал своё мнение о системе в международном спорте, системе слабой и трусливой в своей реакции на то, что Россия творила в прошлом.

При этом я хочу подчеркнуть, что искренне рад за Большунова и его победу. Он выдающийся спортсмен, который заслужил свою золотую медаль. Победа Александра была крайне полезна для развития лыжных гонок в мире. Мы в Норвегии фанаты лыжных гонок, но чтобы поддерживать интерес к виду спорта, важна равная конкуренция с такой огромной страной, как Россия.



На самом деле, у нас уже была победа Терезе Йохауг, когда я написал свою статью. И так получилось, что вышла она после мужского скиатлона. Естественно, что многие люди не рассмотрели мою истинную цель — критику в адрес МОК.

— То есть вы сказали бы ровно то же, если бы норвежцы всё выиграли?

— Да, я сказал бы то же самое. Это тема, касающаяся других вещей, а не того, что происходит на спортивных аренах в Пекине. Большунов — всего лишь символ слабости МОК и CAS.

— Как отнеслись бы к отсутствию Большунова и Непряевой, Ступак и Устюгова спортсмены лыжной сборной Норвегии? Им было бы интересно без сильных соперников?

— Конечно, вся наша команда и все болельщики были бы огорчены отсутствием таких выдающих спортсменов. Любая победа гораздо слаще, когда одержана в битве с лучшими.

— Вы считаете сборную России на Олимпиаде-2022 честной и чистой командой?

— Я думаю, что любой спортсмен из любой сборной, включая российскую, чист, пока кто-то не докажет обратное.

— Лидер сборной Норвегии — Терезе Йохауг. Она была уличена в применении допинга. То же самое касается Мартина Сундбю. Марит Бьорген сама призналась, что FIS скрыла ей положительный допинг-тест. Хелена Фоссесхолм принимала гормон роста. Многие говорят про TUE в сборной Норвегии. Можно ли назвать чистой командой Норвегию?

— Тереза Йохауг отбыла свою дисквалификацию, которая, кстати, была увеличена после слушаний в CAS. А отстранение России было сокращено вдвое.

— Могут ли спортсмены, отбывшие наказание, участвовать в Олимпийских играх?

— Это сложный вопрос. Я считаю, что у каждого должен быть второй шанс. Но, возможно, третьего давать уже не нужно.

— Для вас есть разница, писать о допинге у норвежцев или русских?

— Никакой. Мне нравятся чистые спортсмены из разных стран, а мошенников я не люблю вне зависимости от национальности. В прошлом я очень критически высказывался о том, как Федерация лыжных видов спорта Норвегии вела дела Терезе Йохауг и Мартина Сундбю.

— Вы сделали громкое заявление и навлекли на всех норвежских журналистов гнев Елены Вяльбе. Она сказала, что пока вы не извинитесь, общаться с норвежцами не будет. Стоит ли ждать извинений? Ведь от ваших слов страдают ваши же коллеги.

— Я получил единодушную поддержку от своих коллег, независимо от того, согласны они со мной или нет. И я не думаю, что Вяльбе вообще читала то, что я написал, прежде чем сделать своё заявление. Я никогда и ни единым словом не намекал на то, что Большунов что-то сделал не так или был в чём-то замешан. Так что очень трудно воспринимать всерьёз кого-то, кто навязывает мне совершенно ложное мнение, как это делает Елена Вяльбе. Это я должен потребовать от неё извинений, но я бы предпочел встретиться с ней и обсудить, как следует решать эти проблемы в будущем. И услышать, что, по её мнению, на самом деле произошло в Сочи. Я уверен, что у неё тоже есть интересная точка зрения на этот счёт.

— Откуда появилась информация про то, что перед Вяльбе якобы должен извиниться король Норвегии? Елена Валерьевна утверждает, что ни о чём таком не говорила.

— Она права. Она никогда этого не говорила. И я никогда этого не утверждал. Меня спросили, от кого Вяльбе может ждать извинений, чтобы прекратить бойкот. Я ответил, что не знаю, что, как мне кажется, только король Харальд может нас помирить. Здесь явно что-то потерялось при переводе. Я попрошу изменить его. Нам не нужно ещё больше негатива.

— А вы помните, что Вяльбе никогда не уходила от трудных ситуаций? На чемпионате мира 1997 она выступила перед заполненным стадионом и извинилась за допинг Любови Егоровой.

— Конечно! Она тогда показала феноменальное выступление. И я, и весь норвежский народ очень уважаем её, как спортсменку. Поверьте, все будут безумно рады, если она приедет в Тронхейм на чемпионат мира.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Тренировка Камилы Валиевой

— Как вы относитесь к странной ситуации с Камилой Валиевой?

— Валиева — всего лишь ребенок, её нужно защищать. Если кто-то и несёт ответственность, так это тот, кто дал ей запрещённые вещества. Я надеюсь, что эти люди будут наказаны, а многообещающая карьера великолепной фигуристки не будет разрушена.

— Всё же, изменился ли российский спорт за последние четыре года?

— Я уверен, что так и есть. Российский спорт восстанавливает доверие. Будем надеяться, что дело Валиевой не разрушит то, что уже достигнуто, но об этом ещё слишком рано говорить.

— Вы хотите видеть борьбу всех сильнейших на трассе, а не в острословии?

— Олимпийские игры всегда должны быть в первую очередь посвящены спорту. Мы все любим спорт. А спорт вызывает сильные эмоции. Некоторые из этих эмоций за пределами стадионов, как правило, занимают слишком много места и отнимают много времени. Я надеюсь, что российские и норвежские спортсмены будут продолжать бороться ещё долгие и долгие годы. Спорт — прекрасная арена для мирной битвы между великими соседями.