Российские керлингистки потерпели четвертое поражение подряд на Олимпиаде
ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Японии в матче олимпийского турнира в Пекине.
ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Японии в матче олимпийского турнира в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 10:5 в пользу японок.
В составе российской команды выступили Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенкина и Екатерина Кузьмина, а также запасная Мария Комарова.
На счету российской команды поражения во всех четырех матчах Олимпиады, она занимает десятое место в таблице с китаянками. Следующую игру команда проведет против канадок 14 февраля.
Всего в турнире участвуют десять сборных, четыре лучших по итогам предварительного раунда выйдут в полуфинал.