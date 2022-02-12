Российские фигуристы выдали лучший танец в карьере, но проиграли. Золота не будет?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороКитайВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороСШАКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороИталияРоссия
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Фристайл. Женщины
13.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 1-я попытка
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороСловакияЛатвия
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
13.02скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
13.02скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
13.02скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13.02скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
13.02скороАкробатика. Женщины. Квалификация
19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские фигуристы выдали лучший танец в карьере, но проиграли. Золота не будет?

Синицина и Кацалапов не поддались давлению и выступили идеально. Больше американцам они проигрывать не намерены.

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Источник: Reuters
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На фоне громкого допингового скандала с Камилой Валиевой многие забыли, что соревнования на Олимпиаде вообще-то продолжаются. Танцоры на льду позволили любителям фигурного катания немного отвлечься от грустных мыслей и погрузиться в настоящую эстетику. Все фигуристы показали эффектные, зажигательные уличные танцы. Но больше всего российские болельщики, безусловно, переживали за наших. Представителям сборной ОКР в нынешней ситуации выступать особенно тяжело. Но ни одна из наших пар не поддалась давлению.

Особенно стойко держатся Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В любой момент они могут лишиться командного золота, поэтому делают всё, чтобы побороться за золото личное. В ритм-танце россияне выдали лучший прокат в карьере и показали, что больше американцам проигрывать не намерены.

Но борьба с французами ожидается ожесточённая. И пока она складывается не в нашу пользу.

Дэвис и Смолкин справились с давлением

Первые разминки танцевальных соревнований выдающимися прокатами не порадовали. На общем фоне выделились поляки Наталья Калишек и Максим Сподырев, сумевшие первыми перешагнуть планку в 70 баллов. Меньше повезло вице-чемпионам мира среди юниоров Марии Казаковой и Георгию Ревии. Грузинские фигуристы, тренирующиеся в Подмосковье под руководством Дениса Самохина и Марии Боровиковой, выдали эффектный прокат, но получили за него всего 67,08 балла.

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Российские болельщики ждали, когда на лёд выйдут серебряные призёры чемпионата страны Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В последние дни фигуристы находились под неимоверным давлением из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой. Диана так и вообще наблюдала за всей этой ситуацией от первого лица, ведь её мама — Этери Тутберидзе. Наверняка девушка переживала и за Камилу, и за свою маму. Но в прокате она отбросила эмоции в сторону. Дэвис и Смолкин выдали эффектный прокат короткой программы, из спокойных ребят в жизни превратившись в дерзких танцоров на льду. Из-за заметного волнения фигуристы немного сдерживали себя, из-за чего их оценки оказались не такими высокими — 71,66 балла. Тем не менее Диана и Глеб отлично дебютировали на Олимпийских играх.

Промежуточное лидерство у россиян быстро перехватили китайцы Ван Шиюэ и Лю Синью, выдавшие зажигательный прокат под Элвиса Пресли. За своё выступление они получили внушительные 73,41 балла, чем порадовали немногочисленных болельщиков на арене, встретивших оценки дуэта овациями. Отлично откатали под смесь диско и блюза американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер, с лёгкостью опередив китайцев.

Степанова и Букин потрясающе дебютировали на Олимпиаде

С каждой разминкой борьба только накалялась. В четвёртой группе участников одно выступление было лучше другого. Сначала лёд растопили испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас, технично и эмоционально исполнив танец под Тину Тёрнер. Затем и по технике, и по впечатлению их перебили канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен, выдавшие страстный прокат под попурри из песен Джорджа Майкла. Но никто из выступающих прежде и близко не мог сравниться с Александрой Степановой и Иваном Букиным.

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Путь подопечных Ирины Жук и Александра Свинина на Олимпиаду был непростым. Саша и Ваня должны были дебютировать на Играх ещё в Пхёнчхане, но тогда партнёра не допустили без объяснения причин. Ребята не сломались и остались ещё на один олимпийский цикл, несмотря на риск быть не допущенными и в Пекин. К счастью, в этот раз палки в колёса Степановой и Букину вставлять никто не стал и они спокойно отобрались на Олимпиаду. Но понервничать своих болельщиков всё-таки заставили. Фигуристы отказались лететь в Пекин вместе со сборной, чем породили множество опасений. Но Саша с Ваней всё-таки заскочили на последний рейс и сегодня потрясающе дебютировали на Олимпийских играх!

Степанова и Букин выдали прекрасное выступление, отлично справившись со всеми элементами и откатавшись на кураже. Такими расслабленными, но при этом эмоциональными мы фигуристов ещё не видели. Поразили своим прокатом Саша с Ваней и судей, поставивших им внушительные баллы — 84,09. Пока что Олимпиада отлично складывается для наших танцоров!

Последние два года Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон нечасто радовали нас своими выступлениями. Но Игры в Пекине они пропустить никак не могли. Французы приехали в Китай только за золотом, которое так нелепо уплыло от них в Пхёнчхане. Это они показали своим безупречным прокатом. Габи и Гийом буквально летали по льду, без усилий исполняя сложнейшие элементы.

«Это настоящее искусство на льду. Этот ритм-танец встанет в золотую коллекцию», — восхищался Илья Авербух. Под впечатлением от проката Пападакис и Сизерона оказались и судьи, поставившие им 90,83 балла. Это новый мировой рекорд!

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Синицина и Кацалапов справились с напряжением

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Непросто Олимпийские игры складываются у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Россияне дважды проиграли американцам в командном турнире, поставив под сомнение свои претензии на золотую медаль. Но, как оказалось позже, это ещё полбеды. Отдав всех в себя в команднике и выиграв заслуженное золото, они рисковали этой медали лишиться. Допинговый скандал с Камилой Валиевой, который гремит уже несколько дней, не мог не пройти мимо Вики и Никиты. Всё это время они живут в напряжении. Когда разрешится ситуация с церемонией награждения — неизвестно. Наши фигуристы находятся в подвешенном состоянии. К счастью, на их прокате это не сказалось.

Синицина и Кацалапов выступили очень технично и эмоционально, будто сбросив с себя весь груз отвественности. Потрясающие твиззлы, уверенные дорожки, красивые поддержки — подопечные Александра Жулина наглядно показали, почему их считают одними из двух лучших пар в мире. Судьи будто забыли, что ещё несколько дней назад ставили россиянам скромные оценки и опускали под американцев. Они одарили Вику с Никитой личным рекордом, поставив 88,85 балла, и оставили в борьбе за золото. Хотя навязать конкуренцию французам им теперь будет крайне сложно. Даже с лучшим прокатом в карьере Синицина и Кацалапов проиграли Пападакис и Сизерону.

Американцы не смогли во второй раз опередить Синицину и Кацалапова

После выступления Вики с Никитой прокат американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса смотрелся уже не так зрелищно. Фигуристы уверенно исполнили программу под попурри из песен Билли Айлиш, но судей убедить не смогли. О том, чтобы вновь опередить Синицину и Кацалапова, не могло идти и речи. Чок и Бэйтс получили 84,14 балла, едва не проиграв Степановой и Букину.

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Впрочем, у наших ребят ещё есть шанс опередить второй номер американской сборной. Побороть Пайпер Гиллес/Поля Пуарье и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри они смогли уже сегодня. Что канадцы, что итальянцы блестящим катанием в ритм-танце не выделились.

Час икс для Синициной и Кацалапова настал во время проката Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Именно выступление американцев должно было показать, за что смогут бороться на Олимпиаде россияне. После командного турнира было опасение, что представители США смогут неожиданно зацепиться за серебро Игр в Пекине. Но сенсации не произошло. Хаббелл и Донохью выдали отличный прокат и получили внушительные 87,13 балла. Но побороться с россиянами не смогли. Тем не менее американцы оторвались от наших всего на полтора балла.

Задел у Вики с Никитой неплохой, но права на грубую ошибку в произвольном танце у них точно нет. А если они хотят бороться за золото, то и вовсе должны выдавать идеальнейший прокат. Хотя, как показывает практика, даже при нём они могут проиграть гениальным Пападакис и Сизерону.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
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XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
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XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
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VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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