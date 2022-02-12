Сборная Дании по хоккею одержала волевую победу над Швейцарией, команды забросили 8 шайб

Сборная Дании одержала победу со счётом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2).

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В первой двадцатиминутке швейцарцы открыли счёт благодаря голу Энцо Корви после передач Янника Вебера и Кэлвина Тюркауфа.

Во втором периоде датчане трижды поразили ворота соперника. Сначала отличился Петер Регин с передач Фредерика Сторма и Никласа Йенсена, затем Сторм забил, а ему ассистировали Никлас Йенсен и Патрик Русселль. Третий гол датчан на счету Миккеля Бёдкера, забившего с паса Патрика Русселля.

На 42-й минуте Николай Мейер увеличил преимущество датчан, забив с передач Никласа Йенсена и Юлиана Якобсена, а на 45-й швейцарцы отыграли одну шайбу усилиями Ромена Лёффеля. Его ассистентами стали Рамон Унтерзандер и Энцо Корви. На 58-й минуте Швейцария сократила отставание в счёте до одной шайбы благодаря голу Фабриса Херцога, который забил с передач Энцо Корви и Рамона Унтерзандера.