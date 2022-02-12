Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде в Пекине

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

Читайте также Золото лыжниц и первое поражение хоккеистов: итоги дня в Пекине

Отечественные хоккеисты уступили Чехии в овертайме со счетом 5:6. В составе российской команды отличились Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов.

11 февраля сборная России досрочно вышла в четвертьфинал турнира. Это произошло после того, как Чехия завершила вничью основное время матча против Швейцарии. Таким образом, ни одна команда в группе А уже не сможет опередить россиян. Последний матч группового этапа против Чехии не имел для сборной России турнирного значения.