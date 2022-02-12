С кем сборная России по хоккею может сыграть в ¼ финала на Олимпиаде? Все расклады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороКитайВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороСШАКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороИталияРоссия
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Фристайл. Женщины
13.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 1-я попытка
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороСловакияЛатвия
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
13.02скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
13.02скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
13.02скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13.02скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
13.02скороАкробатика. Женщины. Квалификация
20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

С кем сборная России по хоккею может сыграть в ¼ финала на Олимпиаде? Все расклады

Стали известны возможные соперники сборной России по четвертьфиналу на Олимпиаде-2022.

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25
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25
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В заключительный игровой день между собой сыграют команды Швеции и Финляндии, Латвии и Словакии, Китая и Канады, а также США и Германии. Если Россия по итогам группового этапа займёт второе место в рейтинге (для этого США должны проиграть Германии в основное время), то сыграет с победителем пары 7-й и 10-й команды в рейтинге. На данный момент это Чехия — Швейцария.

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Если Россия займёт третье место в рейтинге (для этого США должны набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то сыграет с победителем пары 6 — 11. На данный момент это Канада и Словакия, но у Канады завтра игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвинется Дания, а 11-е место займёт проигравший в матче Латвии и Словакии. Шансов занять первое место в рейтинге по итогам группового этапа у России уже не осталось.

Поражением в матче с командой Чехии (5:6 ОТ) сборная России завершила своё выступление на групповом этапе хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). «Чемпионат» представляет рейтинг сборных на хоккейном турнире на Олимпиаде.

Общая таблица хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 на данный момент

  1. Россия — 7 очков (8:6)
  2. США — 6 очков (12:2)
  3. Финляндия — 6 очков (9:3)
  4. Швеция — 6 очков (7:3)
  5. Дания — 6 очков (7:6)
  6. Канада — 3 очка (7:5)
  7. Чехия — 4 очка (9:8)
  8. Германия — 3 очка (4:7)
  9. Латвия — 0 очков (3:6)
  10. Швейцария — 1 очко (4:8)
  11. Словакия — 0 очков (3:10)
  12. Китай — 0 очков (2:11)

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Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах.

На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.

Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке.

Остальные команды (5−12, 6−11, 7−10, 8−9) сыграют дополнительный матч в плей-офф — раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.

Сетка плей-офф

Квалификация:
5 — 12, 6 — 11, 7 — 10, 8−9.

Четвертьфиналы:
1 — 8/9, 2 — 7/10, 3 — 6/11, 4 — 5/12.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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