С кем сборная России по хоккею может сыграть в ¼ финала на Олимпиаде? Все расклады

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В заключительный игровой день между собой сыграют команды Швеции и Финляндии, Латвии и Словакии, Китая и Канады, а также США и Германии. Если Россия по итогам группового этапа займёт второе место в рейтинге (для этого США должны проиграть Германии в основное время), то сыграет с победителем пары 7-й и 10-й команды в рейтинге. На данный момент это Чехия — Швейцария.

Если Россия займёт третье место в рейтинге (для этого США должны набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то сыграет с победителем пары 6 — 11. На данный момент это Канада и Словакия, но у Канады завтра игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвинется Дания, а 11-е место займёт проигравший в матче Латвии и Словакии. Шансов занять первое место в рейтинге по итогам группового этапа у России уже не осталось.

Поражением в матче с командой Чехии (5:6 ОТ) сборная России завершила своё выступление на групповом этапе хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). «Чемпионат» представляет рейтинг сборных на хоккейном турнире на Олимпиаде.

Общая таблица хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 на данный момент

Россия — 7 очков (8:6) США — 6 очков (12:2) Финляндия — 6 очков (9:3) Швеция — 6 очков (7:3) Дания — 6 очков (7:6) Канада — 3 очка (7:5) Чехия — 4 очка (9:8) Германия — 3 очка (4:7) Латвия — 0 очков (3:6) Швейцария — 1 очко (4:8) Словакия — 0 очков (3:10) Китай — 0 очков (2:11)

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Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах.

На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.

Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке.

Остальные команды (5−12, 6−11, 7−10, 8−9) сыграют дополнительный матч в плей-офф — раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.

Сетка плей-офф

Квалификация:

5 — 12, 6 — 11, 7 — 10, 8−9.