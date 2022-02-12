После уныния — безудержное веселье. Россия и Чехия подарили град голов

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороКитайВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороСШАКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороИталияРоссия
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Фристайл. Женщины
13.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 1-я попытка
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороСловакияЛатвия
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
13.02скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
13.02скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
13.02скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13.02скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
13.02скороАкробатика. Женщины. Квалификация
20:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

После уныния — безудержное веселье. Россия и Чехия подарили град голов

Тем не менее россияне проиграли в овертайме и пропустили уж слишком много.

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Перестановки в составе

Изменения в составе россиян на матч с Чехией не стали сюрпризом. Алексей Жамнов после игры с Данией раскритиковал наших нападающих. Поводы для этого были. Против двух низовых сборных у россиян только два гола. Бросок Кирилла Семенова по пустым воротам оставим за скобками. Результат, конечно, превыше визуальных впечатлений и удовлетворения от хоккея. Победа в каждом матче на Олимпиаде со счетом 1:0 приведет нас к золоту, верно? Сработает ли этот «план» с канадцами или финнами? Сомневаюсь. Поэтому в заключительном матче группового этапа хотелось увидеть, что наша сборная умеет не только «закапывать» шайбы, но и творить. Креативить, а не терпеть и вымучивать голы.

«Много передач, мало угроз», — так Алексей Юрьевич объяснил проблемы с результативностью ведущего звена Вадима Шипачева. Перестановки в тройке напрашивались. Тренеры восстановили динамовскую связку Галиев — Шипачев, дополнив ее фактурным Андреем Чибисовым. Рядом с двумя креативными форвардами необходим фактурный партнер, который возьмет силовую борьбу, поможет на отскоках и нейтральных шайбах.

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Большинство — другая беда российской сборной. Проблемы повторялись от матча к матчу. Трудности при входе в зону, отсутствие человеческого раската, суета при перемещении шайбы, когда пятерке получалось расставиться. С холостого большинства начался и матч с чешской сборной. Россияне не создали ни одного опасного момента у ворот Шимона Грубеца.

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Перестановки коснулись всех троек нападения, кроме звена Павла Карнаухова. В центр второго сочетания подняли Владимира Ткачева, а по краям — Никита Гусев и Арсений Грицюк. Их тройка и организовала первый гол россиян. Не пришлось ждать рикошетов от ног соперников или заталкивать шайбу в ворота. Никита Нестеров начал атаку пасом в центр на Никиту Гусева, а 97-й номер проткнул шайбу дальше. Подхвативший ее Владимир Ткачев закатился с фланга и точно бросил в дальний угол.

Главный тренер Чехии Филип Пешан на матч с Россией был настроен решительно. Ему хотелось не только отобрать очки у досрочного победителя группы, но и впервые на Олимпиаде забить Ивану Федотову. Чехов также терзали проблемы с результативностью. С датчанами и швейцарцами они сообразили по одной шайбе. Забивать на первых минутах мог Давид Крейчи, но блистательный Федотов украл у экс-форварда «Бостона» верный гол, поймав шайбу ловушкой в полушпагате.

Открыть счет чехам помогло удаление Александра Елесина. Наши форварды слишком прижались к воротам, позволив Томашу Кундратеку дирижировать на синей линии. Оттуда защитник и поразил ворота Федотова мощным щелчком, когда голкиперу закрыл обзор настырный Ян Коварж.

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На Олимпиаде россияне смогли реализовать большинство только с 11-й попытки. В середине второго периода чехи удалились дважды с интервалом в минуту. Забить в формате «пять на три» спецбригады не успели, но когда у команды Пешана появился четвертый игрок, Никита Нестеров с передачи Гусева вогнал шайбу в ближний угол.

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Удивило, что на двойное большинство Жамнов не выпустил Шипачева. Впрочем, партнеры обошлись без первого центра, значит, задумка тренера сработала.

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Виноват ли Воронков?

Игра дробилась на отрезки из-за удалений. После шайбы Нестерова чехи активизировались и взяли шайбу под контроль. Одна из затяжных атак завершилась удалением Дмитрия Воронкова, когда форвард «Ак Барса» попал в голову Лукашу Седлаку. Думаю, этот эпизод будут обсуждать едва ли не больше, чем невзрачный хоккей россиян в прошлых матчах.

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Умышленно ли Воронков бил в голову или выставлял корпус инстинктивно, а Седлак оказался не готов к силовому приему? Мог ли Дмитрий избежать столкновения? Чехи провоцировали нападающего с первых смен — заведенный Воронков точно не упустит шанса, чтобы приложить соперника. За истину примем вердикт арбитров — основания для наложения большого штрафа у них были. Дмитрий досматривал матч из раздевалки.

Чехи оперативно определили слабые стороны нашего меньшинства. Четыре шайбы из шести парни Пешана забросили в большинстве. Сначала удаление Воронкова использовала первая спецбригада с Давидом Крейчи. Спустя 34 секунды, когда на льду появилась вторая пятерка, отличился Мартен Шпачек. Чешское большинство — подвижное и вариативное. Опасность исходит чуть ли не от каждого игрока. Опытные Червенка, Крейчи, Коварж и Соботка рисовали комбинации, как в лучшие годы в НХЛ и КХЛ.

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Не покидает ощущение, что на третий период вышли две другие команды. Россияне, получив быстрый четвертый гол от Лукаша Клока, раскрылись и принялись наказывать чехов за ошибки в обороне и расслабленность Шимона Грубеца. Кирилл Семенов и Арсений Грицюк меньше чем за три минуты дважды огорчили своего одноклубника. Болельщики хотели веселого хоккея с фейерверком голов? Сегодня они его получили.

Сработал и перевод Чибисова в первое звено. Андрей в привычной для себя манере (сколько таких голов с кистей он забил за «Металлург»!) хитрым броском проверил дальний угол Грубеца, а вратарь оказался не готов. Подарок чехам сделал и Федотов. От Томаша Гики Иван пропустил с отрицательного угла.

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На третий матч в группе напрашивалась замена вратаря — логично было бы выпустить Александра Самонова или Тимура Билялова. Тренеры же доверили незначимый матч голкиперу ЦСКА, который ближе к концовке выглядел не таким свежим. Шесть пропущенных шайб сегодня, возможно, следствие усталости.

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Дисциплина подвела россиян и в овертайме. Обвинять во всех бедах Александра Никишина, схватившего две минуты в ответственный момент, неправильно. Но это удаление станет для молодого защитника хорошим уроком — в плей-офф подобные трюки непозволительны. Чехи четвертый раз реализовали большинство и вырвали победу.

Не покидает ощущение, что Давид Крейчи поторопился с отъездом из «Бостона». За форвардом приятно наблюдать, а сколько опасных моментов он создал сегодня? Крейчи не забил в овертайме сам, зато ассистировал Либору Шулаку, который поставил точку в результативной игре. По первым матчам россиян настораживала атака. Сегодня — много вопросов к обороне и меньшинству. Хочется верить, что Алексей Жамнов найдет баланс в матчах на вылет. В любом случае хоккей с чехами на встречных курсах приятнее, чем мучения с Данией и Швейцарией.

Россия
5:6ОТ
1:1, 1:2, 3:2
Чехия
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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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