После уныния — безудержное веселье. Россия и Чехия подарили град голов

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Перестановки в составе

Изменения в составе россиян на матч с Чехией не стали сюрпризом. Алексей Жамнов после игры с Данией раскритиковал наших нападающих. Поводы для этого были. Против двух низовых сборных у россиян только два гола. Бросок Кирилла Семенова по пустым воротам оставим за скобками. Результат, конечно, превыше визуальных впечатлений и удовлетворения от хоккея. Победа в каждом матче на Олимпиаде со счетом 1:0 приведет нас к золоту, верно? Сработает ли этот «план» с канадцами или финнами? Сомневаюсь. Поэтому в заключительном матче группового этапа хотелось увидеть, что наша сборная умеет не только «закапывать» шайбы, но и творить. Креативить, а не терпеть и вымучивать голы.

«Много передач, мало угроз», — так Алексей Юрьевич объяснил проблемы с результативностью ведущего звена Вадима Шипачева. Перестановки в тройке напрашивались. Тренеры восстановили динамовскую связку Галиев — Шипачев, дополнив ее фактурным Андреем Чибисовым. Рядом с двумя креативными форвардами необходим фактурный партнер, который возьмет силовую борьбу, поможет на отскоках и нейтральных шайбах.

Большинство — другая беда российской сборной. Проблемы повторялись от матча к матчу. Трудности при входе в зону, отсутствие человеческого раската, суета при перемещении шайбы, когда пятерке получалось расставиться. С холостого большинства начался и матч с чешской сборной. Россияне не создали ни одного опасного момента у ворот Шимона Грубеца.

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Перестановки коснулись всех троек нападения, кроме звена Павла Карнаухова. В центр второго сочетания подняли Владимира Ткачева, а по краям — Никита Гусев и Арсений Грицюк. Их тройка и организовала первый гол россиян. Не пришлось ждать рикошетов от ног соперников или заталкивать шайбу в ворота. Никита Нестеров начал атаку пасом в центр на Никиту Гусева, а 97-й номер проткнул шайбу дальше. Подхвативший ее Владимир Ткачев закатился с фланга и точно бросил в дальний угол.

Главный тренер Чехии Филип Пешан на матч с Россией был настроен решительно. Ему хотелось не только отобрать очки у досрочного победителя группы, но и впервые на Олимпиаде забить Ивану Федотову. Чехов также терзали проблемы с результативностью. С датчанами и швейцарцами они сообразили по одной шайбе. Забивать на первых минутах мог Давид Крейчи, но блистательный Федотов украл у экс-форварда «Бостона» верный гол, поймав шайбу ловушкой в полушпагате.

Открыть счет чехам помогло удаление Александра Елесина. Наши форварды слишком прижались к воротам, позволив Томашу Кундратеку дирижировать на синей линии. Оттуда защитник и поразил ворота Федотова мощным щелчком, когда голкиперу закрыл обзор настырный Ян Коварж.

На Олимпиаде россияне смогли реализовать большинство только с 11-й попытки. В середине второго периода чехи удалились дважды с интервалом в минуту. Забить в формате «пять на три» спецбригады не успели, но когда у команды Пешана появился четвертый игрок, Никита Нестеров с передачи Гусева вогнал шайбу в ближний угол.

Удивило, что на двойное большинство Жамнов не выпустил Шипачева. Впрочем, партнеры обошлись без первого центра, значит, задумка тренера сработала.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ4fgx8sdJ8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ4fgx8sdJ8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ4fgx8sdJ8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Виноват ли Воронков?

Игра дробилась на отрезки из-за удалений. После шайбы Нестерова чехи активизировались и взяли шайбу под контроль. Одна из затяжных атак завершилась удалением Дмитрия Воронкова, когда форвард «Ак Барса» попал в голову Лукашу Седлаку. Думаю, этот эпизод будут обсуждать едва ли не больше, чем невзрачный хоккей россиян в прошлых матчах.

Умышленно ли Воронков бил в голову или выставлял корпус инстинктивно, а Седлак оказался не готов к силовому приему? Мог ли Дмитрий избежать столкновения? Чехи провоцировали нападающего с первых смен — заведенный Воронков точно не упустит шанса, чтобы приложить соперника. За истину примем вердикт арбитров — основания для наложения большого штрафа у них были. Дмитрий досматривал матч из раздевалки.

Чехи оперативно определили слабые стороны нашего меньшинства. Четыре шайбы из шести парни Пешана забросили в большинстве. Сначала удаление Воронкова использовала первая спецбригада с Давидом Крейчи. Спустя 34 секунды, когда на льду появилась вторая пятерка, отличился Мартен Шпачек. Чешское большинство — подвижное и вариативное. Опасность исходит чуть ли не от каждого игрока. Опытные Червенка, Крейчи, Коварж и Соботка рисовали комбинации, как в лучшие годы в НХЛ и КХЛ.

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Не покидает ощущение, что на третий период вышли две другие команды. Россияне, получив быстрый четвертый гол от Лукаша Клока, раскрылись и принялись наказывать чехов за ошибки в обороне и расслабленность Шимона Грубеца. Кирилл Семенов и Арсений Грицюк меньше чем за три минуты дважды огорчили своего одноклубника. Болельщики хотели веселого хоккея с фейерверком голов? Сегодня они его получили.

Сработал и перевод Чибисова в первое звено. Андрей в привычной для себя манере (сколько таких голов с кистей он забил за «Металлург»!) хитрым броском проверил дальний угол Грубеца, а вратарь оказался не готов. Подарок чехам сделал и Федотов. От Томаша Гики Иван пропустил с отрицательного угла.

На третий матч в группе напрашивалась замена вратаря — логично было бы выпустить Александра Самонова или Тимура Билялова. Тренеры же доверили незначимый матч голкиперу ЦСКА, который ближе к концовке выглядел не таким свежим. Шесть пропущенных шайб сегодня, возможно, следствие усталости.

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Дисциплина подвела россиян и в овертайме. Обвинять во всех бедах Александра Никишина, схватившего две минуты в ответственный момент, неправильно. Но это удаление станет для молодого защитника хорошим уроком — в плей-офф подобные трюки непозволительны. Чехи четвертый раз реализовали большинство и вырвали победу.