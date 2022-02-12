Доживем до понедельника. CAS 14 февраля огласит решение по делу о допуске Камилы Валиевой

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороКитайВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороСШАКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороИталияРоссия
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Фристайл. Женщины
13.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 1-я попытка
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороСловакияЛатвия
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
13.02скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
13.02скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
13.02скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13.02скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
13.02скороАкробатика. Женщины. Квалификация
21:21 (мск), источник: ТАСС

Доживем до понедельника. CAS 14 февраля огласит решение по делу о допуске Камилы Валиевой

В воскресенье выездная панель Спортивного арбитражного суда проведет слушания по делу о допинг-пробе фигуристки.

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ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Разбирательство вокруг допуска российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в индивидуальных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине продолжается. В субботу Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о том, что заседание выездной панели организации состоится 13 февраля, а решение будет объявлено 14-го — за день до старта короткой программы в женском одиночном фигурном катании.

7 февраля 15-летняя Валиева вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Церемония вручения наград переносилась дважды — сначала с 8 на 9 февраля, а потом с 9 февраля на неопределенное время. Неофициальная информация о том, что переносы связаны с положительным результатом допинг-теста российской фигуристки, появилась еще в среду, но Международное агентство допинг-тестирования подтвердило ее только в пятницу.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) еще 8 февраля наложило временное отстранение на Валиеву, которое она успешно оспорила на следующий день. Апелляции в CAS на соответствующее решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). При этом иск МОК адресован только к РУСАДА, иск WADA — к РУСАДА и Валиевой, а иск ISU — к РУСАДА, фигуристке и Олимпийскому комитету России (ОКР).

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Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня. В состав комиссии, которая будет заниматься разбирательством, вошли арбитры из США, Словении и Италии — Джеффри Бенц, Фабио Иудика и Весна Бергант Ракочевич.

При этом американец уже входил в число судей, занимавшихся делом российских спортсменов. Он был участником процесса, на котором было принято решение о недопуске на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро легкоатлетов из России; оно было принято из-за отстранения на фоне допинговых скандалов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в Бразилии смогла выступить только тренировавшаяся за рубежом прыгунья в длину Дарья Клишина. Также при непосредственном участии Бенца было принято решение о дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.

Вне зависимости от того, какое решение примет выездная панель CAS, дело Валиевой не будет закрыто. В воскресенье будет рассматриваться вопрос об участии российской фигуристки в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. «Даже в случае допуска это дело не будет закрыто», — сказала ТАСС пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

«Невиновность Камилы Валиевой — аксиома»

Сама Валиева утром по московскому времени приняла участие в тренировке — она исполняла короткую программу, с которой рассчитывает выступить в индивидуальных соревнованиях 15 февраля. В отличие от пятницы, фигуристка после завершения проката прошла через микст-зону в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова и начальника команды по фигурному катанию Валерия Артюхова. Накануне она уходила после тренировки в одиночестве, закрыв лицо капюшоном — тогда представители российских СМИ выразили поддержку фигуристке, а журналист одного из британских изданий кричал вслед спортсменке: «Камила, вы чисты? Вы принимали допинг?» В субботу обстановка была более располагающей — в адрес Валиевой вновь звучали аплодисменты от российских журналистов, и она, это было видно даже через медицинскую маску, улыбнулась, чувствуя поддержку со стороны соотечественников.

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После этого тренер Валиевой Этери Тутберидзе в эфире Первого канала впервые развернуто прокомментировала ситуацию вокруг своей воспитанницы. «Очень противоречивая, сложная ситуация возникла, очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», — сказала она.

«Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца», — добавила Тутберидзе.

Слова поддержки в адрес Валиевой в субботу выразил и министр спорта РФ Олег Матыцин. В разговоре с журналистами он выразил надежду на объективное рассмотрение ее дела, а также призвал воздержаться от оценок до окончания разбирательств. «Две составляющие: первая — будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Камилы. Надеюсь, этого не произойдет, вторая — это более длительный процесс, он будет связан с изучением и анализом всей процедуры. Она (Валиева — прим. ТАСС) очень сильный человек, несмотря на 15-летний возраст, в голосе оптимизм и энергия, это вдвойне нас убеждает в том, что она абсолютно невиновна. С января 2021 года действует новое положение о статусе защищенного спортсмена, надеемся, будут учтены все обстоятельства», — заявил Матыцин.

Сомнительная история декабрьского допинг-теста

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков также заявил, что не сомневается в честности Валиевой. Он подчеркнул, что федерация окажет спортсменке всестороннюю помощь, отметив, что «для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы». «Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. С одной стороны, необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, а с другой — что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию», — добавил Горшков, комментарий которого приводит пресс-служба ФФККР.

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В пятницу Российское антидопинговое агентство выступило с заявлением, в котором было сказано, что задержка в проведении анализа допинг-пробы Валиевой, взятой в конце декабря 2021 года, и предоставления стокгольмской лабораторией отчетности стала очередная волна коронавируса и рост заболеваемости среди персонала учреждения.

Утром в субботу директор по коммуникациям МОК Марк Адамс в разговоре с журналистами высказался по поводу задержки обработки допинг-пробы Валиевой. «Этот вопрос вам надо адресовать WADA, потому что анализом пробы занималась аккредитованная им лаборатория. Я не могу это комментировать», — сказал он.

При этом, как сообщил в субботу ТАСС источник, допинг-пробы Валиевой, сданные в середине января в Таллине во время чемпионата Европы, были проанализированы быстрее, чем декабрьские, взятые на чемпионате России в Санкт-Петербурге. И это при том, что обеими в период коронавирусных ограничений занималась одна лаборатория. Источник также отметил, что ковидные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля.

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В связи с этим двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с ТАСС заявил, что обстоятельства, связанные с допинг-тестом Валиевой, требуют разбирательства. «Думаю, обязательно надо разбираться. Сложная история! Почему-то мы все время попадаем в эти капканы», — сказал он.

Собеседник агентства выразил надежду на то, что CAS разберется в деле, в которое «вовлечена 15-летняя девочка, которая в полной мере не отвечает за свои действия — она находится под опекой своих родителей». «Будем ждать вердикта CAS, который, думаю, должен будет учесть все эти моменты. Будем держать кулачки! Камила, дорогая, держись — думаю, что твоей вины тут точно нет!» — добавил Фетисов.

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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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