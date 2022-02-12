Доживем до понедельника. CAS 14 февраля огласит решение по делу о допуске Камилы Валиевой

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ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Разбирательство вокруг допуска российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в индивидуальных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине продолжается. В субботу Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о том, что заседание выездной панели организации состоится 13 февраля, а решение будет объявлено 14-го — за день до старта короткой программы в женском одиночном фигурном катании.

7 февраля 15-летняя Валиева вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Церемония вручения наград переносилась дважды — сначала с 8 на 9 февраля, а потом с 9 февраля на неопределенное время. Неофициальная информация о том, что переносы связаны с положительным результатом допинг-теста российской фигуристки, появилась еще в среду, но Международное агентство допинг-тестирования подтвердило ее только в пятницу.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) еще 8 февраля наложило временное отстранение на Валиеву, которое она успешно оспорила на следующий день. Апелляции в CAS на соответствующее решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). При этом иск МОК адресован только к РУСАДА, иск WADA — к РУСАДА и Валиевой, а иск ISU — к РУСАДА, фигуристке и Олимпийскому комитету России (ОКР).

Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня. В состав комиссии, которая будет заниматься разбирательством, вошли арбитры из США, Словении и Италии — Джеффри Бенц, Фабио Иудика и Весна Бергант Ракочевич.

При этом американец уже входил в число судей, занимавшихся делом российских спортсменов. Он был участником процесса, на котором было принято решение о недопуске на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро легкоатлетов из России; оно было принято из-за отстранения на фоне допинговых скандалов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в Бразилии смогла выступить только тренировавшаяся за рубежом прыгунья в длину Дарья Клишина. Также при непосредственном участии Бенца было принято решение о дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.

Вне зависимости от того, какое решение примет выездная панель CAS, дело Валиевой не будет закрыто. В воскресенье будет рассматриваться вопрос об участии российской фигуристки в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. «Даже в случае допуска это дело не будет закрыто», — сказала ТАСС пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

«Невиновность Камилы Валиевой — аксиома»

Сама Валиева утром по московскому времени приняла участие в тренировке — она исполняла короткую программу, с которой рассчитывает выступить в индивидуальных соревнованиях 15 февраля. В отличие от пятницы, фигуристка после завершения проката прошла через микст-зону в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова и начальника команды по фигурному катанию Валерия Артюхова. Накануне она уходила после тренировки в одиночестве, закрыв лицо капюшоном — тогда представители российских СМИ выразили поддержку фигуристке, а журналист одного из британских изданий кричал вслед спортсменке: «Камила, вы чисты? Вы принимали допинг?» В субботу обстановка была более располагающей — в адрес Валиевой вновь звучали аплодисменты от российских журналистов, и она, это было видно даже через медицинскую маску, улыбнулась, чувствуя поддержку со стороны соотечественников.

После этого тренер Валиевой Этери Тутберидзе в эфире Первого канала впервые развернуто прокомментировала ситуацию вокруг своей воспитанницы. «Очень противоречивая, сложная ситуация возникла, очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», — сказала она.

«Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца», — добавила Тутберидзе.

Слова поддержки в адрес Валиевой в субботу выразил и министр спорта РФ Олег Матыцин. В разговоре с журналистами он выразил надежду на объективное рассмотрение ее дела, а также призвал воздержаться от оценок до окончания разбирательств. «Две составляющие: первая — будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Камилы. Надеюсь, этого не произойдет, вторая — это более длительный процесс, он будет связан с изучением и анализом всей процедуры. Она (Валиева — прим. ТАСС) очень сильный человек, несмотря на 15-летний возраст, в голосе оптимизм и энергия, это вдвойне нас убеждает в том, что она абсолютно невиновна. С января 2021 года действует новое положение о статусе защищенного спортсмена, надеемся, будут учтены все обстоятельства», — заявил Матыцин.

Сомнительная история декабрьского допинг-теста

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков также заявил, что не сомневается в честности Валиевой. Он подчеркнул, что федерация окажет спортсменке всестороннюю помощь, отметив, что «для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы». «Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. С одной стороны, необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, а с другой — что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию», — добавил Горшков, комментарий которого приводит пресс-служба ФФККР.

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В пятницу Российское антидопинговое агентство выступило с заявлением, в котором было сказано, что задержка в проведении анализа допинг-пробы Валиевой, взятой в конце декабря 2021 года, и предоставления стокгольмской лабораторией отчетности стала очередная волна коронавируса и рост заболеваемости среди персонала учреждения.

Утром в субботу директор по коммуникациям МОК Марк Адамс в разговоре с журналистами высказался по поводу задержки обработки допинг-пробы Валиевой. «Этот вопрос вам надо адресовать WADA, потому что анализом пробы занималась аккредитованная им лаборатория. Я не могу это комментировать», — сказал он.

При этом, как сообщил в субботу ТАСС источник, допинг-пробы Валиевой, сданные в середине января в Таллине во время чемпионата Европы, были проанализированы быстрее, чем декабрьские, взятые на чемпионате России в Санкт-Петербурге. И это при том, что обеими в период коронавирусных ограничений занималась одна лаборатория. Источник также отметил, что ковидные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля.

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В связи с этим двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с ТАСС заявил, что обстоятельства, связанные с допинг-тестом Валиевой, требуют разбирательства. «Думаю, обязательно надо разбираться. Сложная история! Почему-то мы все время попадаем в эти капканы», — сказал он.