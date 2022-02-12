Петтер Нортуг: будет скандал, если Норвегия не завоюет золото в мужской эстафете

«На мужскую сборную Норвегии оказывается большое давление. Устроит только золото. Я брал серебро. Это поражение и разочарование. Нужно только золото, только этот результат будет считаться достаточным. Серебро — это скандал. Это будет не наш уровень. Поэтому нашим ребятам приходится жить с этим давлением», — приводит слова Нортуга TV2.