Сколько золота выиграет Россия 13 февраля: Большунов поведет команду к победе, конькобежки бегут коронку
Превью воскресенья.
Превью воскресенья.
Сегодня сборная России завоевала третье золото Пекина — на лыжне наши девушки были непобедимы. После восьми медальных дней у нас 8-е место в командном зачете.
А теперь — главное по завтра.
Горные лыжи, биатлон, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фристайл, хоккей, шорт-трек, конькобежный спорт.
7 комплектов наград в пяти видах спорта:
После четырех сессий у команды Сергея Глухова 50-процентный результат — две победы, два поражения. Пятым соперником станет сборная Италии, начало встречи запланировано на 04:05 по Москве. Во время матча керлингистов свои квалификации проведут горнолыжники (Александр Андриенко, Иван Кузнецов) и фристайлистки (Анастасия Таталина, Ксения Орлова). А в 04:30 на Олимпиаде дебютируют соревнования в монобобе, от России поедет Надежда Сергеева.
10:00 — старт лыжной эстафеты, наша расстановка по этапам — Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов. После чего пройдут два биатлонных пасьюта: в 12:00 — женский (Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич Светлана Миронова), в 13:45 — мужской (Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов).
Завершат соревновательный день конькобежцы (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, мужская гонка преследования) и шорт-трекисты (Павел Ситников, Константин Ивлиев, женская эстафета).
Россия или Норвегия, Норвегия или Россия — вот он, самый волнующий вопрос любителей лыжных гонок. Наши по традиции постараются на первых этапах убежать, за это в ответе Алексей Червоткин и Александр Большунов. Затем гонку подхватит Денис Спицов, ну, а финиширует Сергей Устюгов.
В биатлонных пасьютах главные российские надежды связаны с Кристиной Резцовой и Максимом Цветковым — оба находятся рядом с топ-3, при чистой стрельбе и хорошей скорости имеют все шансы ворваться на подиум. В вечерней программе медали разыграют шорт-трекисты и конькобежки — на обеих пятисотках наши считаются одними из главных претендентов на медали. Особенно это касается конькобежек, ведь Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова — одни из лучших в мире на этой дистанции.