Сколько золота выиграет Россия 13 февраля: Большунов поведет команду к победе, конькобежки бегут коронку

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороКитайВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороСШАКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 6
13.02скороИталияРоссия
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Фристайл. Женщины
13.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 1-я попытка
Бобслей. Женщины
13.02скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороСловакияЛатвия
Горные лыжи. Мужчины
13.02скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
13.02скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
13.02скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Хоккей. Мужчины. Группа C
13.02скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
13.02скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
13.02скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13.02скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
13.02скороАкробатика. Женщины. Квалификация
21:51 (мск), источник: Sport24

Сколько золота выиграет Россия 13 февраля: Большунов поведет команду к победе, конькобежки бегут коронку

Превью воскресенья.

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Источник: Sport24

Сегодня сборная России завоевала третье золото Пекина — на лыжне наши девушки были непобедимы. После восьми медальных дней у нас 8-е место в командном зачете.

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А теперь — главное по завтра.

Какие соревнования будут 13 февраля

Горные лыжи, биатлон, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фристайл, хоккей, шорт-трек, конькобежный спорт.

Какие медали разыграют 13 февраля

7 комплектов наград в пяти видах спорта:

  • Горные лыжи
  • Биатлон
  • Лыжные гонки
  • Шорт-трек
  • Конькобежный спорт

Кто из российских спортсменов выступит 13 февраля

После четырех сессий у команды Сергея Глухова 50-процентный результат — две победы, два поражения. Пятым соперником станет сборная Италии, начало встречи запланировано на 04:05 по Москве. Во время матча керлингистов свои квалификации проведут горнолыжники (Александр Андриенко, Иван Кузнецов) и фристайлистки (Анастасия Таталина, Ксения Орлова). А в 04:30 на Олимпиаде дебютируют соревнования в монобобе, от России поедет Надежда Сергеева.

10:00 — старт лыжной эстафеты, наша расстановка по этапам — Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов. После чего пройдут два биатлонных пасьюта: в 12:00 — женский (Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич Светлана Миронова), в 13:45 — мужской (Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов).

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Завершат соревновательный день конькобежцы (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, мужская гонка преследования) и шорт-трекисты (Павел Ситников, Константин Ивлиев, женская эстафета).

Олимпиада-2022: расписание финалов 13 февраля

  • 08:45 — Горные лыжи, гигантский слалом. Мужчины
  • 10:00 — Лыжне гонки, эстафета. Мужчины
  • 12:00 — Биатлон, гонка преследования. Женщины
  • 13:45 — Биатлон, гонка преследования. Мужчины
  • 14:44 — Шорт-трек, эстафета. Женщины
  • 15:14 — Шорт-трек, 500 м. Мужчины
  • 16:56 — Конькобежный спорт, 500 м. Женщины

Шансы российских спортсменов на медали 13 февраля

Россия или Норвегия, Норвегия или Россия — вот он, самый волнующий вопрос любителей лыжных гонок. Наши по традиции постараются на первых этапах убежать, за это в ответе Алексей Червоткин и Александр Большунов. Затем гонку подхватит Денис Спицов, ну, а финиширует Сергей Устюгов.

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В биатлонных пасьютах главные российские надежды связаны с Кристиной Резцовой и Максимом Цветковым — оба находятся рядом с топ-3, при чистой стрельбе и хорошей скорости имеют все шансы ворваться на подиум. В вечерней программе медали разыграют шорт-трекисты и конькобежки — на обеих пятисотках наши считаются одними из главных претендентов на медали. Особенно это касается конькобежек, ведь Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова — одни из лучших в мире на этой дистанции.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный центр горнолыжного спорта
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Национальный центр санного спорта
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