Историческая победа Китая в коньках и норвежский триумф на трамплине. Сюжеты ОИ, которые Вы могли пропустить

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Закончился девятый соревновательный день Олимпиады в Пекине. По его итогам сборная Олимпийского комитета России (ОКР) расположилась на восьмой строчке. Единственную медаль дня принесла женская лыжная команда в эстафете.

Но в других видах спорта случились события, достойные отдельного внимания. «Ведомости. Спорт» собрал сюжеты, которые вы могли упустить.

Первый азиатский пьедестал в конькобежке на Олимпиаде

Китаец Гао Тинъюй выиграл финальный забег на 500 метров в конькобежном спорте. Он пробежал дистанцию за 34,32 секунды и установил новый олимпийский рекорд. Это первое золото Игр в конькобежном спорте в истории Китая. Серебро досталось корейцу Чха Мин Гю (+0,07), бронза — японцу Ватару Морисиге (+0,17).

Это первый случай в истории Олимпиады, когда пьедестал в соревнованиях на дистанции 500 метров заняли представители трех разных азиатских стран. На Играх в Ванкувере в 2010 г. победу праздновал кореец Мо Та Бум, а серебро и бронза досталась японцам.

Фаворит в прыжках с трамплина потерпел поражение

Норвежский летающий лыжник Мариус Линдвик стал олимпийским чемпионом в прыжках с большого трамплина. Вторым стал японец Реу Кобаяси, которого болельщики считали главным фаворитом. Большинство фанатов выбрало его в свою фэнтези-лигу — соревнование, в котором нужно угадывать, кто из спортсменов возьмет медали на Олимпиаде.

Кобаяси лидировал после первого прыжка, обгоняя Линдвика на 2,2 балла. Но в финальном раунде 23-летний норвежец показал результат в 151,7 очков, установил рекорд трамплина в Пекине и выиграл золото. Линдвик стал первым олимпийским чемпионом из Норвегии на большом трамплине с 1964 г.

«Наверное, это были два моих лучших прыжка. Круто, что мне удалось сделать их в самый важный момент. После соревнований на обычном трамплине, я перезагрузился. И после первой попытки сегодня я просто должен был пойти ва-банк», — цитирует Мариуса Reuters. На нормальном трамплине норвежец стал только седьмым.

Третье место досталось лидеру Кубка мира, немцу Карлу Гейгеру. После первой попытки он был шестым, но смог опередить конкурентов в борьбе за олимпийскую медаль.

Германия выиграла шесть из шести наград в скелетоне и санях

Немецкая скелетонистка Ханна Найзе выиграла соревнования в скелетоне среди женщин. На данный момент Германия выиграла все соревнования в скелетоне и санях на Олимпиаде в Пекине.

После первых двух попыток Найзе уступала австралийке Жаклин Нарракотт 0,21 секунды, но затем вырвалась вперед и удержала золотую награду. Нарракотт выиграла серебро и стала первой медалисткой в скелетоне не из Европы или Северной Америки. Бронзу завоевала нидерландка Кимберли Бос.