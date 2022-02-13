Бобслеистка Сергеева идет 13-й после второй попытки в монобобе на Олимпиаде
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Российская бобслеистка Надежда Сергеева занимает 13-е место после второй попытки в соревнованиях по монобобу на Олимпиаде в Пекине.
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Российская бобслеистка Надежда Сергеева занимает 13-е место после второй попытки в соревнованиях по монобобу на Олимпиаде в Пекине.
По итогам двух попыток лидирует двукратная олимпийская чемпионка американка Кейли Хамфрис со временем 2 минуты 9,10 секунды. Сергеева уступает лидеру 2,35 секунды.
Третья и четвертая попытки состоятся в понедельник.