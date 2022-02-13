Российские керлингисты победили Италию в предварительном раунде на Играх

Встреча завершилась со счетом 10:7, за один бросок до конца десятого энда итальянцы потеряли шансы догнать соперников и завершили борьбу.

Сборная России, за которую выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев (запасной), одержала третью победу на групповом этапе при двух поражениях. Команда делит 4−5 места в таблице с канадцами и проведет следующий матч в понедельник против шведов.