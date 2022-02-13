Российские керлингисты победили Италию в предварительном раунде на Играх
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу обыграла итальянцев в матче предварительного раунда олимпийского турнира в Пекине.
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу обыграла итальянцев в матче предварительного раунда олимпийского турнира в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 10:7, за один бросок до конца десятого энда итальянцы потеряли шансы догнать соперников и завершили борьбу.
Сборная России, за которую выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев (запасной), одержала третью победу на групповом этапе при двух поражениях. Команда делит 4−5 места в таблице с канадцами и проведет следующий матч в понедельник против шведов.
Всего в турнире участвуют 10 сборных, которые проводят предварительный раунд в однокруговом формате. Четверка лучших команд выйдет в плей-офф, который начнется со стадии полуфиналов.