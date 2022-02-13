Квалификацию фристайлисток на Олимпиаде перенесли из-за непогоды
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Квалификация женских соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл на Олимпийский играх в Пекине перенесена из-за непогоды, сообщается на сайте Игр.
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Квалификация женских соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл на Олимпийский играх в Пекине перенесена из-за непогоды, сообщается на сайте Игр.
Два квалификационных заезда должны были состояться в воскресенье. Новая дата проведения соревнований станет известна позднее.
Россию в данной дисциплине представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова.