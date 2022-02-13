Игра России слишком предсказуема. Чтобы пройти далеко, нужно чем-то удивлять

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Слишком много потраченных нервов в стартовых матчах — плохой признак для сборной России. Своей игрой в Пекине она оставила крайне неоднозначное впечатление. С турнирной точки зрения выступление на групповом этапе не имеет решающего значения. В плей-офф выходят все команды. Даже первое место и высокий посев не дают никакой гарантии гладкой дороги к медалям. Однако за три матча наша команда не предъявила весомых аргументов для обоснованных претензий на «золото».

Вселенского разочарования тоже нет. Россияне сыграли свою силу, наглядно показав как свои сильные, так слабые стороны.

Если за две недели сборов в Новогорске не удалось сделать ничего существенного кроме закладки «физики», то сомнительно, что за оставшиеся до четвертьфинала три дня удастся резко прибавить.

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После матча с чехами неприятно удивили резкие комментарии игроков и тренеров относительно некоторых судейских решений. Для игры, ни на что влиявшей, получилась почти вызывающая реакция. Тут можно скомпоновать цепь из нескольких событий. Дурацкое удаление опытного Антона Слепышева, зачем-то ударившего головой швейцарца. Ненужный фол в матче с чехами от Дмитрия Воронкова, который до своего изгнания с площадки действовал на грани и постоянно цеплялся к соперникам. Ответы на отдельные вопросы в смешанной зоне со стороны Алексея Жамнова и Вадима Шипачева тоже не несли спокойствия, а скорее пробуждали опасения. Это иррациональная оценка с дивана, которую отчасти подкрепляет мнение коллег, находящихся в Китае. Стопроцентная уверенность в мощном потенциале команды отсутствует.

С игровой точки зрения тоже не все было гладко. Тренерский штаб всецело доверился Ивану Федотову, не оставив убедительных вариантов на случай травмы первого номера. Александр Самонов и Тимур Билялов не играли уже целый месяц. Шесть пропущенных шайб от чехов — показатель психологической уязвимости Федотова, которому дали провести три матча за четыре дня. Теперь утверждать, что вратарская линия считается козырем сборной России, сложно. В четвертьфинале еще может достаться соперник со скромной атакой. Дальше — едва ли. Ни один из соперников по группе не выглядел претендентом на медали. В плей-офф нашу команду ждут испытания куда серьезнее.

Неудачная игра капитана и знаменосца всей олимпийской сборной Шипачева слишком заметна. Его нельзя обойти стороной и ограничиться обтекаемой фразой «дождемся окончания турнира». Лучший бомбардир КХЛ обязан вносить более существенный вклад в командный результат с первого матча. Сложно сказать, связана ли его блеклая игра только с тем, что тренеры требуют от него больше надежности и работы на оборону. В большинстве, где ему полностью развязали руки, тоже ничего не получается. Смена партнеров не помогла. На фоне проблем Шипачева заметно позитивное влияние Владимира Ткачева на второе звено. Нападающий «Трактора», не пользовавшейся расположением прошлых тренеров сборной Росиии, неожиданно расцвел. Пока это кажется делом случая, чем системной работой.

Полезнее всех проявила себя силовая тройка Павла Карнаухова, в которой также играют Слепышев и Воронков. В хоккее, который ставят Жамнов и его ассистенты, данное звено смотрится органичнее всего. Это наводит на мысль, что базовые принципы в сборной России останутся прежними до конца турнира. Запоминающаяся фраза Сергея Федорова о переизбытке креатива — из этой же серии. У команды слишком мало опций. Она остается предсказуемой. Силовой и активной игры может хватить на одном отрезке или даже в отдельно взятом матче. Предпосылок для того, чтобы успешно противостоять быстрым командам с большим количеством индивидуально сильных игроков типа Канады или Финляндии, замечено не было. Это не конец света. Но для того, чтобы пройти далеко, эта сборная России должна чем-то удивить в дальнейшем. На текущий момент она в лучшем случае тянет на роль претендента второго плана.