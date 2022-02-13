Игра России слишком предсказуема. Чтобы пройти далеко, нужно чем-то удивлять

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Горные лыжи. Мужчины
10:00скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
11:56скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
12:00скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13:45скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
14:00скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скороКомандная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороВеликобританияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороШвейцарияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороКитайСША
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороКитайКанада
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороСШАГермания
08:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игра России слишком предсказуема. Чтобы пройти далеко, нужно чем-то удивлять

Михаил Зислис — о групповом этапе для нашей сборной.

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25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Слишком много потраченных нервов в стартовых матчах — плохой признак для сборной России. Своей игрой в Пекине она оставила крайне неоднозначное впечатление. С турнирной точки зрения выступление на групповом этапе не имеет решающего значения. В плей-офф выходят все команды. Даже первое место и высокий посев не дают никакой гарантии гладкой дороги к медалям. Однако за три матча наша команда не предъявила весомых аргументов для обоснованных претензий на «золото».

Вселенского разочарования тоже нет. Россияне сыграли свою силу, наглядно показав как свои сильные, так слабые стороны.

Если за две недели сборов в Новогорске не удалось сделать ничего существенного кроме закладки «физики», то сомнительно, что за оставшиеся до четвертьфинала три дня удастся резко прибавить.

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После матча с чехами неприятно удивили резкие комментарии игроков и тренеров относительно некоторых судейских решений. Для игры, ни на что влиявшей, получилась почти вызывающая реакция. Тут можно скомпоновать цепь из нескольких событий. Дурацкое удаление опытного Антона Слепышева, зачем-то ударившего головой швейцарца. Ненужный фол в матче с чехами от Дмитрия Воронкова, который до своего изгнания с площадки действовал на грани и постоянно цеплялся к соперникам. Ответы на отдельные вопросы в смешанной зоне со стороны Алексея Жамнова и Вадима Шипачева тоже не несли спокойствия, а скорее пробуждали опасения. Это иррациональная оценка с дивана, которую отчасти подкрепляет мнение коллег, находящихся в Китае. Стопроцентная уверенность в мощном потенциале команды отсутствует.

С игровой точки зрения тоже не все было гладко. Тренерский штаб всецело доверился Ивану Федотову, не оставив убедительных вариантов на случай травмы первого номера. Александр Самонов и Тимур Билялов не играли уже целый месяц. Шесть пропущенных шайб от чехов — показатель психологической уязвимости Федотова, которому дали провести три матча за четыре дня. Теперь утверждать, что вратарская линия считается козырем сборной России, сложно. В четвертьфинале еще может достаться соперник со скромной атакой. Дальше — едва ли. Ни один из соперников по группе не выглядел претендентом на медали. В плей-офф нашу команду ждут испытания куда серьезнее.

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Неудачная игра капитана и знаменосца всей олимпийской сборной Шипачева слишком заметна. Его нельзя обойти стороной и ограничиться обтекаемой фразой «дождемся окончания турнира». Лучший бомбардир КХЛ обязан вносить более существенный вклад в командный результат с первого матча. Сложно сказать, связана ли его блеклая игра только с тем, что тренеры требуют от него больше надежности и работы на оборону. В большинстве, где ему полностью развязали руки, тоже ничего не получается. Смена партнеров не помогла. На фоне проблем Шипачева заметно позитивное влияние Владимира Ткачева на второе звено. Нападающий «Трактора», не пользовавшейся расположением прошлых тренеров сборной Росиии, неожиданно расцвел. Пока это кажется делом случая, чем системной работой.

Полезнее всех проявила себя силовая тройка Павла Карнаухова, в которой также играют Слепышев и Воронков. В хоккее, который ставят Жамнов и его ассистенты, данное звено смотрится органичнее всего. Это наводит на мысль, что базовые принципы в сборной России останутся прежними до конца турнира. Запоминающаяся фраза Сергея Федорова о переизбытке креатива — из этой же серии. У команды слишком мало опций. Она остается предсказуемой. Силовой и активной игры может хватить на одном отрезке или даже в отдельно взятом матче. Предпосылок для того, чтобы успешно противостоять быстрым командам с большим количеством индивидуально сильных игроков типа Канады или Финляндии, замечено не было. Это не конец света. Но для того, чтобы пройти далеко, эта сборная России должна чем-то удивить в дальнейшем. На текущий момент она в лучшем случае тянет на роль претендента второго плана.

Михаил Зислис

Россия
5:6ОТ
1:1, 1:2, 3:2
Чехия
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Игра сборной России слишком предсказуема. Нужно чем-то удивлять
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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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