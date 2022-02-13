Валиева вышла на вторую тренировку за день перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде

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ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на дневную тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На утренней тренировке Валиева безошибочно исполнила короткую программу. По итогам жеребьевки российская спортсменка получила в короткой программе 26-й стартовый номер из 30 участниц. Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят 15 февраля, произвольную — 17 февраля.

Также на дневную тренировку вышли россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.