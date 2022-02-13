МОК предложил психологическую помощь фигуристке Валиевой

«Да, мы считаем, что это (психологическая поддержка.— “Ъ”) может потребоваться, мы к этому готовы, — сказал господин Адамс (цитата по ТАСС).— Но в первую очередь помощь должна быть оказана членами ее команды. У нас тоже есть несколько мер поддержки спортсменов, есть соответствующие сотрудники. Возможность поддержки существует, но, как я уже сказал, в первую очередь она должна исходить от команды спортсмена».