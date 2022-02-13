МОК предложил психологическую помощь фигуристке Валиевой

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Группа C
07:10онлайнСловакия3Латвия2
Горные лыжи. Мужчины
08:45скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
11:56скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
12:00скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13:45скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
14:00скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скороКомандная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороВеликобританияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороШвейцарияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороКитайСША
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороКитайКанада
08:36 (мск), источник: Коммерсантъ

МОК предложил психологическую помощь фигуристке Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) готов оказать психологическую помощь фигуристке Камиле Валиевой, заявил директор по коммуникациям организации Марк Адамс. Завтра, 14 февраля, спортивный арбитраж огласит решение по делу о положительной допинг-пробе российской спортсменки, взявшей золото на Олимпиаде в Пекине.

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«Да, мы считаем, что это (психологическая поддержка.— “Ъ”) может потребоваться, мы к этому готовы, — сказал господин Адамс (цитата по ТАСС).— Но в первую очередь помощь должна быть оказана членами ее команды. У нас тоже есть несколько мер поддержки спортсменов, есть соответствующие сотрудники. Возможность поддержки существует, но, как я уже сказал, в первую очередь она должна исходить от команды спортсмена».

В декабрьской допинг-пробе фигуристки нашли триметазидин, но Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило девушку до Олимпиады в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство оспаривают это решение. Спортивный арбитражный суд должен вынести решение до того, как пройдут одиночные соревнования, запланированные на 15 февраля.

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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