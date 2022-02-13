«Молитесь, чтобы это был рак». Врачи давали 10% на выживание — а теперь он на Олимпиаде

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
8
5
1
2Норвегия
8
3
6
8Россия
3
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Группа C
07:10онлайнСловакия3Латвия2
Горные лыжи. Мужчины
08:45скороГигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороДанияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороСШАШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороЮжная КореяКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 6
09:05скороШвейцарияКанада
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороЭстафета 4 х 10 км. Мужчины
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40скороФинляндияШвеция
Коньки. Женщины
11:56скоро500 м. Женщины. Финал
Биатлон. Женщины
12:00скороГонка преследования. Женщины. 10 км
Биатлон. Мужчины
13:45скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
14:00скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скороКомандная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороВеликобританияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороШвейцарияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороКитайСША
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороКитайКанада
08:49 (мск), источник: Sports.Ru

«Молитесь, чтобы это был рак». Врачи давали 10% на выживание — а теперь он на Олимпиаде

Удивительная история Уильяма Флаэрти.

Наверх
Источник: Reuters

Мы уверены, что этом году соревнования в мужских горных лыжах ждут больше обычного — мир собрался следить за необычным олимпийцем. 17-летний Уильям Флаэрти приехал вообще не за медалями. У него другая миссия.

Вот что спортсмен пережил по пути к Пекину-2022:

• Мальчика буквально убивала собственная иммунная система — это последствие страшного редкого заболевания.

• Уильям прошел через смену культуры и быта — родился в Америке, но не считает себя американцем.

• Пришлось пожертвовать жизнью обычного подростка ради тяжелейшей подготовки к Олимпийским играм. Все это на фоне смерти члена семьи.

На Олимпиаде у Флаэрти запланировано два выхода: только что он выступил в гигантском слаломе (48-й, далеко не последний, в первой попытке), 16 февраля — слалом.

И это уже огромное достижение.

Знакомимся с Уильямом поближе. Для этого отправляемся в Пуэрто-Рико — здесь тоже любят лыжи!

В городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико среднегодовая температура держится на отметке 30 градусов по Цельсию. Теплый бриз океана, песчаные пляжи, пальмы. Если на остров и едут заняться спортом — скорее, серфингом.

Старая часть города Сан-Хуан | Источник: Olympics.com

Но в этом южноамериканском раю есть ценители другой крайности — снега и мороза. Здесь в Пуэрто-Рико, где единственный доступный источник льда — это лавка с мороженым. Антонио Колон — глава зимней федерации спорта острова — один из таких людей.

«Я часто слышу претензии, что у нас в Пуэрто-Рико даже снега нет, а вокруг невероятно жарко», — рассказывает Антонио в документальном фильме о Колоне на официальном сайте Олимпиады. — Когда люди видят наш флаг на Зимних играх, то мгновенно меняют свое отношение".

Антонио и Уильям обсуждают поездку на Олимпиаду | Источник: Olympics.com

Заметная горечь в словах сменяется на нотки зарождающейся надежды. Повод серьезный — Федерация Антонио отправляет на игры в Пекин 17-летнего Уильяма Флаэрти. Его семья переехала на остров, когда Уилу было шесть — отца отправили сюда по рабочим обстоятельствам.

Уильям обрел мечту выступить на Олимпийских играх несколько лет назад, в важный момент, когда многие бы сдались от гнетущей череды неприятностей. И, кажется, именно эта мечта открыла мальчику новую жизнь.

Детство Уильяма состояло из химиотерапии. Мальчика спас брат Чарльз, подарив часть костного мозга

Энн Флаэрти — медсестра педиатрии — сразу поняла степень серьезности, заметив желтизну в уголках глаз 3-х летнего сына Уильяма. Семья срочно закончила новогодний отпуск в Бостоне и в спешке вернулась в родной штат Огайо.

Источник: Olympics.com

В местном госпитале родители получили сбивающие с толку новости: анализ крови свидетельствовал о лейкозе, однако врачи выявили желтуху и повреждение печени. Несовместимые симптомы. Еще ничего не было ясно, но впереди мальчика ждали тяжелейшие шесть недель борьбы за жизнь.

Родители были в замешательстве: «Надеемся, это не рак?», — спрашивали врачей Флаэрти.

Ответ прозвучал страшно: «Молитесь, чтобы был рак».

Источник: Olympics.com
Уильяму поставили диагноз — гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Это редкое тяжелое заболевание, при котором иммунная система ополчается против организма и начинает убивать внутренние органы. У мальчика пострадали печень и костный мозг.

Мама Уильяма вспоминает свой вопрос врачам: насколько сын болен по шкале, где 1 — полностью здоров, а 10 — мертв. Ей ответили: 9,5.

«Врачи давали мне 10% шанса на выживание», — рассказывает сам Уилл сейчас.

Лечение требовало большего количества антибиотиков, стероидов, а также химиотерапии. От передозировок у Уильяма почти отказали почки, дело чуть не дошло до трансплантации.

Действовать нужно было быстро, поэтому родители и врачи решились на пересадку костного мозга. Донором стал родной брат мальчика Чарльз — это избавило от нужды стоять в очереди за органом.

К счастью, главная пересадка прошла успешно. Мама признается, что перестала считать операции сына после того, как пробили двадцатку. А переливания крови — когда ушло за 75.

Но дальше Уильяма и его семью ждал долгий и тяжелый процесс реабилитации. «Мое восстановление было длительным. Много последствий химиотерапии и лечения. Пришлось вырвать где-то 20 зубов», — говорит парень.

Источник: Olympics.com

Даже после операции сложности не закончились: сколиоз, проблемы с кишечником и доброкачественные опухоли — иммунная система мальчика ослабла на треть. Поэтому даже обычная простуда намного опаснее для Уильяма, чем для обычного человека.

Спасением в непростой период для Уильяма стали горные лыжи. Любовь к ним привил отец.

Уильяма и Чарльза на лыжи поставил папа. Начал со старшего, пока Уильям проходил лечение в больнице. А уже через год новым для себя спортом проникся младший сын.

«Лыжи сильно помогли укрепить кости, — рассказывает Уил. — Благодаря перегрузкам на поворотах я набрал хорошую форму. А еще с помощью лыж борюсь с хронической усталостью, правда все еще люблю поспать подольше».

Мальчик, вставший на лыжи после тяжелой болезни. Как из этой точки добраться до Олимпийских игр? Путь оказался колоссальным. В первую очередь, для отца мальчишек.

Братья Флаэрти считают себя пуэрториканцами. Старший уже участвовал в Олимпиаде-2018 — тогда мечтой об играх загорелся и Уильям

Источник: Olympics.com

Представьте, последний раз спортсмены из Пуэрто-Рико ездили на Зимние игры в 2002-м. И первым атлетом за 16 лет, кто пронес флаг острова на открытии, стал старший брат Уильяма — Чарльз!

Великому событию предшествовала большая работа. В Пуэрто-Рико попросту не было базы для большого лыжного спорта (логично) — отцу Уильяма и Чарльза пришлось отстроить всю инфраструктуру. Он устроил спортивную революцию на острове. Так появилась лыжная Федерация Пуэрто-Рико под руководством Флаэрти-старшего.

Изначально Уильям считал лыжный спорт лишь развлечением, катание было разновидностью лечебной физкультурой. И даже громадные планы отца и брата на Олимпиаду не будоражили сознание парня, хотя он всегда был рядом с Чарльзом во время тяжелых тренировок.

Все изменила поездка в Корею — мальчика покорила волшебная атмосфера Игр. Пока семья Флаэрти и пуэрториканская Федерация болели за Чарльза, Уильям обрел новую мечту. В тот день он хотел быть как старший брат.

Источник: Olympics.com

Вот 14-летний Уил дает свою первое интервью в жизни — сайту Олимпийских игр. Тогда в Пхенчхане юный и задорный пацан раскрыл цель — выступить на следующих Зимних играх в Китае.

Но семейство ждало новое испытание. В сентябре 2018-го из жизни внезапно ушел отец мальчиков — Деннис Флаэрти.

Источник: Olympics.com

Переживать потерю было безумно трудно. В очередной раз можно убедиться, как в такие моменты весома психологическая помощь — Энн рассказала о совете специалиста, помогавшего справиться с трагедией:

«Пусть дети продолжают кататься на лыжах. Дети, у которых есть долгосрочная цель, намного быстрее выздоравливают, чем те, у кого нет целей».

Через четыре года Энн с уверенностью говорит: психотерапевт была права.

«Я отдохну в январе, феврале и марте»: Уильям совмещает спорт с учебой и хочет изучать аэрокосмическую инженерию

На первый взгляд Уильям не отличается от своих сверстников — как и все, заканчивает старшую школу (парень, кстати, хорош в учебе), думает о будущей карьере. Но вряд ли кто-то еще из одноклассников готовится к Олимпийским играм после занятий.

Источник: Olympics.com

Подростку приходится жить на две страны из-за тренировок, особенно в лыжный сезон. Но это не значит, что Уильям халатно относится к учебе — школьную программу проходит удаленно, в планах поступление в колледж. А дальше в идеале карьера в SpaceX, NASA или Boeing — Уилу нравится аэрокосмическая инженерия.

К Зимним играм Уильям (как делал и брат Чарльз) готовится в тренировочном лагере Маунт Худ — святилище для американских спортсменов. Этот центр в Орегоне одно из немногих мест в Штатах, где без проблем можно тренироваться летом. Поэтому здесь десятилетиями упражняются олимпийцы сборной США.

Источник: Olympics.com

«Эта подготовка — большая нагрузка, но я думаю, она идет ему на пользу в физическом и эмоциональном плане, — говорит мама Уильяма. — Приходится разъезжать туда-сюда, вставать в четыре утра. Да, это непросто».

Источник: Olympics.com

Уильяму всегда помогает старший брат — он его наставник и лучший друг. «Родители посвящали мне почти все время, и Чарльзу не всегда уделялось много внимания, но он справился, — смеется Уильям. — В итоге он выступил на Олимпиаде, настолько хотел проявить себя».

Сегодня Уильям часто слышит от окружающих, что он сумасшедший. «У нас вся семейка такая, так что все в порядке», — отвечает парень.

Когда ты один из двух участников от 4-х миллионной страны, напряжение не покидает. Но за свои 17 лет Уильям пережил столько трудностей, а главное моментов радости, что этот спуск вряд ли испугает парня. Пусть это и трасса Олимпийских игр.

Уильям говорит: «Я знаю, что мне не светят медали, но я уже семь лет тренируюсь в поте лица, и если не готов сейчас, то когда вообще буду?».

Известно, что сразу после Игр у Флаэрти запланирована еще одна операция: неясно почему, но что-то случилось с одной из челюстей (наверняка долгосрочные последствия химиотерапии), кость там раздроблена. Возьмут фрагмент малой берцовой кости — и это, скорее всего, будет фатально для горнолыжной карьеры.

Источник: Olympics.com

Но главное к тому моменту Уильям Флаэрти уже сделает. В 2018-м выступление на Олимпиаде было мечтой. Сейчас — это уже достижение Уильяма.

Эмиль Шайдуллин

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
Главные темы
Игра сборной России слишком предсказуема. Нужно чем-то удивлять
Россия против Норвегии — главная битва ОИ. Устюгов отдаст все
«Лучше рак». Врачи давали 10% на выживание — а теперь он на ОИ
Исторический успех Китая в коньках, триумф Норвегии на трамплине
МОК предложил психологическую помощь фигуристке Валиевой
Оргкомитет Олимпиады исправит неполадки на хоккейной площадке по указанию IIHF
Сколько золота выиграет Россия 13 февраля: Большунов поведет команду к победе, конькобежки бегут коронку
Петтер Нортуг: будет скандал, если Норвегия не завоюет золото в мужской эстафете
Доживем до понедельника. CAS 14 февраля огласит решение по делу о допуске Камилы Валиевой
С кем сборная России по хоккею может сыграть в ¼ финала на Олимпиаде? Все расклады
После уныния — безудержное веселье. Россия и Чехия подарили град голов
Тинъюй выиграл первое мужское золото в истории Китая в конькобежном спорте
Российские фигуристы выдали лучший танец в карьере, но проиграли. Золота не будет?
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Золотая четверка наших лыжниц, выигравших олимпийскую эстафету
Сборная Дании по хоккею одержала волевую победу над Швейцарией, команды забросили 8 шайб
Маленьких шажков недостаточно. Российские хоккеистки не попали в полуфинал Олимпиады
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде в Пекине
Золото лыжниц и первое поражение хоккеистов: итоги дня в Пекине
Российские керлингистки потерпели четвертое поражение подряд на Олимпиаде
Бедному Цветкову фатально не везет на Олимпиаде. Справится ли он с этим ударом судьбы?
Немка Найзе выиграла соревнования скелетонисток на Играх в Пекине, россиянки не попали в топ-10
Красавицы-чемпионки: кто принес России золото Игр
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Фигуристы Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на зимней Олимпиаде — 2022
«Это я должен требовать извинений». Интервью с норвежским журналистом, разозлившим Вяльбе
Российских лыжниц наградили золотыми медалями Олимпиады за победу в эстафете
Норвежец Линдвик выиграл золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Скелетонистка Канакина идет тринадцатой после третьей попытки на Олимпиаде
Washington Post выпустил материал в поддержку Валиевой
Сборная России по хоккею прибыла на матч с Чехией за два часа до старта
Тренер белорусских биатлонистов Андрей Падин: Стрельба наших ребят оставляет желать лучшего
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Пекин-2022: лучшие кадры 12 февраля
25Россия проиграла Чехии
17Красавицы-чемпионки: кто принес России золото Игр
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 12 февраля
15Золотая эстафета
9Шлемы как искусство
21Пекин-2022: лучшие кадры 11 февраля
10Тренировка Камилы Валиевой
16Победа супер-финна, Большунов обошел Клебо: кадры «разделки» Олимпиады
14Россия засушила Данию: два гола, спасения Федотова и вторая победа на Олимпиаде
Вероника Степанова — очень крутая. Как выглядит новая звезда российских лыж
Сборная Германии по хоккею едва не упустила победу в матче с Китаем на Олимпиаде
Заседание CAS по делу о допинге Валиевой начнется 13 февраля в 15:30 по московскому времени
Степанова о Путине: «Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент России полюбил лыжи!»
Российский биатлонист Цветков стал четвертым в спринте на Олимпиаде в Пекине, Йоханнес Бе — первый
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Сборная России превзошла результат Олимпийских игр — 2018 по золотым медалям
Эта эстафета войдёт в историю! Степанова «выгрызла» для России золото Олимпиады
Елена Вяльбе назвала состав на мужскую лыжную эстафету на Олимпиаде-2022
Шлемы как искусство: самые необычные шлемы скелетонистов на ОИ
Российские лыжницы расплакались на финише, завоевав олимпийское золото в эстафете
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь