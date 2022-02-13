«Молитесь, чтобы это был рак». Врачи давали 10% на выживание — а теперь он на Олимпиаде
Удивительная история Уильяма Флаэрти.
Удивительная история Уильяма Флаэрти.
Мы уверены, что этом году соревнования в мужских горных лыжах ждут больше обычного — мир собрался следить за необычным олимпийцем. 17-летний Уильям Флаэрти приехал вообще не за медалями. У него другая миссия.
Вот что спортсмен пережил по пути к Пекину-2022:
• Мальчика буквально убивала собственная иммунная система — это последствие страшного редкого заболевания.
• Уильям прошел через смену культуры и быта — родился в Америке, но не считает себя американцем.
• Пришлось пожертвовать жизнью обычного подростка ради тяжелейшей подготовки к Олимпийским играм. Все это на фоне смерти члена семьи.
На Олимпиаде у Флаэрти запланировано два выхода: только что он выступил в гигантском слаломе (48-й, далеко не последний, в первой попытке), 16 февраля — слалом.
И это уже огромное достижение.
В городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико среднегодовая температура держится на отметке 30 градусов по Цельсию. Теплый бриз океана, песчаные пляжи, пальмы. Если на остров и едут заняться спортом — скорее, серфингом.
Но в этом южноамериканском раю есть ценители другой крайности — снега и мороза. Здесь в Пуэрто-Рико, где единственный доступный источник льда — это лавка с мороженым. Антонио Колон — глава зимней федерации спорта острова — один из таких людей.
«Я часто слышу претензии, что у нас в Пуэрто-Рико даже снега нет, а вокруг невероятно жарко», — рассказывает Антонио в документальном фильме о Колоне на официальном сайте Олимпиады. — Когда люди видят наш флаг на Зимних играх, то мгновенно меняют свое отношение".
Заметная горечь в словах сменяется на нотки зарождающейся надежды. Повод серьезный — Федерация Антонио отправляет на игры в Пекин 17-летнего Уильяма Флаэрти. Его семья переехала на остров, когда Уилу было шесть — отца отправили сюда по рабочим обстоятельствам.
Уильям обрел мечту выступить на Олимпийских играх несколько лет назад, в важный момент, когда многие бы сдались от гнетущей череды неприятностей. И, кажется, именно эта мечта открыла мальчику новую жизнь.
Энн Флаэрти — медсестра педиатрии — сразу поняла степень серьезности, заметив желтизну в уголках глаз 3-х летнего сына Уильяма. Семья срочно закончила новогодний отпуск в Бостоне и в спешке вернулась в родной штат Огайо.
В местном госпитале родители получили сбивающие с толку новости: анализ крови свидетельствовал о лейкозе, однако врачи выявили желтуху и повреждение печени. Несовместимые симптомы. Еще ничего не было ясно, но впереди мальчика ждали тяжелейшие шесть недель борьбы за жизнь.
Родители были в замешательстве: «Надеемся, это не рак?», — спрашивали врачей Флаэрти.
Ответ прозвучал страшно: «Молитесь, чтобы был рак».
Мама Уильяма вспоминает свой вопрос врачам: насколько сын болен по шкале, где 1 — полностью здоров, а 10 — мертв. Ей ответили: 9,5.
«Врачи давали мне 10% шанса на выживание», — рассказывает сам Уилл сейчас.
Лечение требовало большего количества антибиотиков, стероидов, а также химиотерапии. От передозировок у Уильяма почти отказали почки, дело чуть не дошло до трансплантации.
Действовать нужно было быстро, поэтому родители и врачи решились на пересадку костного мозга. Донором стал родной брат мальчика Чарльз — это избавило от нужды стоять в очереди за органом.
К счастью, главная пересадка прошла успешно. Мама признается, что перестала считать операции сына после того, как пробили двадцатку. А переливания крови — когда ушло за 75.
Но дальше Уильяма и его семью ждал долгий и тяжелый процесс реабилитации. «Мое восстановление было длительным. Много последствий химиотерапии и лечения. Пришлось вырвать где-то 20 зубов», — говорит парень.
Даже после операции сложности не закончились: сколиоз, проблемы с кишечником и доброкачественные опухоли — иммунная система мальчика ослабла на треть. Поэтому даже обычная простуда намного опаснее для Уильяма, чем для обычного человека.
Спасением в непростой период для Уильяма стали горные лыжи. Любовь к ним привил отец.
Уильяма и Чарльза на лыжи поставил папа. Начал со старшего, пока Уильям проходил лечение в больнице. А уже через год новым для себя спортом проникся младший сын.
«Лыжи сильно помогли укрепить кости, — рассказывает Уил. — Благодаря перегрузкам на поворотах я набрал хорошую форму. А еще с помощью лыж борюсь с хронической усталостью, правда все еще люблю поспать подольше».
Мальчик, вставший на лыжи после тяжелой болезни. Как из этой точки добраться до Олимпийских игр? Путь оказался колоссальным. В первую очередь, для отца мальчишек.
Представьте, последний раз спортсмены из Пуэрто-Рико ездили на Зимние игры в 2002-м. И первым атлетом за 16 лет, кто пронес флаг острова на открытии, стал старший брат Уильяма — Чарльз!
Великому событию предшествовала большая работа. В Пуэрто-Рико попросту не было базы для большого лыжного спорта (логично) — отцу Уильяма и Чарльза пришлось отстроить всю инфраструктуру. Он устроил спортивную революцию на острове. Так появилась лыжная Федерация Пуэрто-Рико под руководством Флаэрти-старшего.
Изначально Уильям считал лыжный спорт лишь развлечением, катание было разновидностью лечебной физкультурой. И даже громадные планы отца и брата на Олимпиаду не будоражили сознание парня, хотя он всегда был рядом с Чарльзом во время тяжелых тренировок.
Все изменила поездка в Корею — мальчика покорила волшебная атмосфера Игр. Пока семья Флаэрти и пуэрториканская Федерация болели за Чарльза, Уильям обрел новую мечту. В тот день он хотел быть как старший брат.
Вот 14-летний Уил дает свою первое интервью в жизни — сайту Олимпийских игр. Тогда в Пхенчхане юный и задорный пацан раскрыл цель — выступить на следующих Зимних играх в Китае.
Но семейство ждало новое испытание. В сентябре 2018-го из жизни внезапно ушел отец мальчиков — Деннис Флаэрти.
Переживать потерю было безумно трудно. В очередной раз можно убедиться, как в такие моменты весома психологическая помощь — Энн рассказала о совете специалиста, помогавшего справиться с трагедией:
«Пусть дети продолжают кататься на лыжах. Дети, у которых есть долгосрочная цель, намного быстрее выздоравливают, чем те, у кого нет целей».
Через четыре года Энн с уверенностью говорит: психотерапевт была права.
На первый взгляд Уильям не отличается от своих сверстников — как и все, заканчивает старшую школу (парень, кстати, хорош в учебе), думает о будущей карьере. Но вряд ли кто-то еще из одноклассников готовится к Олимпийским играм после занятий.
Подростку приходится жить на две страны из-за тренировок, особенно в лыжный сезон. Но это не значит, что Уильям халатно относится к учебе — школьную программу проходит удаленно, в планах поступление в колледж. А дальше в идеале карьера в SpaceX, NASA или Boeing — Уилу нравится аэрокосмическая инженерия.
К Зимним играм Уильям (как делал и брат Чарльз) готовится в тренировочном лагере Маунт Худ — святилище для американских спортсменов. Этот центр в Орегоне одно из немногих мест в Штатах, где без проблем можно тренироваться летом. Поэтому здесь десятилетиями упражняются олимпийцы сборной США.
«Эта подготовка — большая нагрузка, но я думаю, она идет ему на пользу в физическом и эмоциональном плане, — говорит мама Уильяма. — Приходится разъезжать туда-сюда, вставать в четыре утра. Да, это непросто».
Уильяму всегда помогает старший брат — он его наставник и лучший друг. «Родители посвящали мне почти все время, и Чарльзу не всегда уделялось много внимания, но он справился, — смеется Уильям. — В итоге он выступил на Олимпиаде, настолько хотел проявить себя».
Сегодня Уильям часто слышит от окружающих, что он сумасшедший. «У нас вся семейка такая, так что все в порядке», — отвечает парень.
Когда ты один из двух участников от 4-х миллионной страны, напряжение не покидает. Но за свои 17 лет Уильям пережил столько трудностей, а главное моментов радости, что этот спуск вряд ли испугает парня. Пусть это и трасса Олимпийских игр.
Уильям говорит: «Я знаю, что мне не светят медали, но я уже семь лет тренируюсь в поте лица, и если не готов сейчас, то когда вообще буду?».
Известно, что сразу после Игр у Флаэрти запланирована еще одна операция: неясно почему, но что-то случилось с одной из челюстей (наверняка долгосрочные последствия химиотерапии), кость там раздроблена. Возьмут фрагмент малой берцовой кости — и это, скорее всего, будет фатально для горнолыжной карьеры.
Но главное к тому моменту Уильям Флаэрти уже сделает. В 2018-м выступление на Олимпиаде было мечтой. Сейчас — это уже достижение Уильяма.
Эмиль Шайдуллин