«Молитесь, чтобы это был рак». Врачи давали 10% на выживание — а теперь он на Олимпиаде

Мы уверены, что этом году соревнования в мужских горных лыжах ждут больше обычного — мир собрался следить за необычным олимпийцем. 17-летний Уильям Флаэрти приехал вообще не за медалями. У него другая миссия.

Вот что спортсмен пережил по пути к Пекину-2022:

• Мальчика буквально убивала собственная иммунная система — это последствие страшного редкого заболевания.

• Уильям прошел через смену культуры и быта — родился в Америке, но не считает себя американцем.

• Пришлось пожертвовать жизнью обычного подростка ради тяжелейшей подготовки к Олимпийским играм. Все это на фоне смерти члена семьи.

На Олимпиаде у Флаэрти запланировано два выхода: только что он выступил в гигантском слаломе (48-й, далеко не последний, в первой попытке), 16 февраля — слалом.

И это уже огромное достижение.

Знакомимся с Уильямом поближе. Для этого отправляемся в Пуэрто-Рико — здесь тоже любят лыжи!

В городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико среднегодовая температура держится на отметке 30 градусов по Цельсию. Теплый бриз океана, песчаные пляжи, пальмы. Если на остров и едут заняться спортом — скорее, серфингом.

Старая часть города Сан-Хуан | Источник: Olympics.com

Но в этом южноамериканском раю есть ценители другой крайности — снега и мороза. Здесь в Пуэрто-Рико, где единственный доступный источник льда — это лавка с мороженым. Антонио Колон — глава зимней федерации спорта острова — один из таких людей.

«Я часто слышу претензии, что у нас в Пуэрто-Рико даже снега нет, а вокруг невероятно жарко», — рассказывает Антонио в документальном фильме о Колоне на официальном сайте Олимпиады. — Когда люди видят наш флаг на Зимних играх, то мгновенно меняют свое отношение".

Антонио и Уильям обсуждают поездку на Олимпиаду | Источник: Olympics.com

Заметная горечь в словах сменяется на нотки зарождающейся надежды. Повод серьезный — Федерация Антонио отправляет на игры в Пекин 17-летнего Уильяма Флаэрти. Его семья переехала на остров, когда Уилу было шесть — отца отправили сюда по рабочим обстоятельствам.

Уильям обрел мечту выступить на Олимпийских играх несколько лет назад, в важный момент, когда многие бы сдались от гнетущей череды неприятностей. И, кажется, именно эта мечта открыла мальчику новую жизнь.

Детство Уильяма состояло из химиотерапии. Мальчика спас брат Чарльз, подарив часть костного мозга

Энн Флаэрти — медсестра педиатрии — сразу поняла степень серьезности, заметив желтизну в уголках глаз 3-х летнего сына Уильяма. Семья срочно закончила новогодний отпуск в Бостоне и в спешке вернулась в родной штат Огайо.

В местном госпитале родители получили сбивающие с толку новости: анализ крови свидетельствовал о лейкозе, однако врачи выявили желтуху и повреждение печени. Несовместимые симптомы. Еще ничего не было ясно, но впереди мальчика ждали тяжелейшие шесть недель борьбы за жизнь.

Родители были в замешательстве: «Надеемся, это не рак?», — спрашивали врачей Флаэрти.

Ответ прозвучал страшно: «Молитесь, чтобы был рак».

Уильяму поставили диагноз — гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Это редкое тяжелое заболевание, при котором иммунная система ополчается против организма и начинает убивать внутренние органы. У мальчика пострадали печень и костный мозг.

Мама Уильяма вспоминает свой вопрос врачам: насколько сын болен по шкале, где 1 — полностью здоров, а 10 — мертв. Ей ответили: 9,5.

«Врачи давали мне 10% шанса на выживание», — рассказывает сам Уилл сейчас.

Лечение требовало большего количества антибиотиков, стероидов, а также химиотерапии. От передозировок у Уильяма почти отказали почки, дело чуть не дошло до трансплантации.

Действовать нужно было быстро, поэтому родители и врачи решились на пересадку костного мозга. Донором стал родной брат мальчика Чарльз — это избавило от нужды стоять в очереди за органом.

К счастью, главная пересадка прошла успешно. Мама признается, что перестала считать операции сына после того, как пробили двадцатку. А переливания крови — когда ушло за 75.

Но дальше Уильяма и его семью ждал долгий и тяжелый процесс реабилитации. «Мое восстановление было длительным. Много последствий химиотерапии и лечения. Пришлось вырвать где-то 20 зубов», — говорит парень.

Даже после операции сложности не закончились: сколиоз, проблемы с кишечником и доброкачественные опухоли — иммунная система мальчика ослабла на треть. Поэтому даже обычная простуда намного опаснее для Уильяма, чем для обычного человека.

Спасением в непростой период для Уильяма стали горные лыжи. Любовь к ним привил отец.

Уильяма и Чарльза на лыжи поставил папа. Начал со старшего, пока Уильям проходил лечение в больнице. А уже через год новым для себя спортом проникся младший сын.

«Лыжи сильно помогли укрепить кости, — рассказывает Уил. — Благодаря перегрузкам на поворотах я набрал хорошую форму. А еще с помощью лыж борюсь с хронической усталостью, правда все еще люблю поспать подольше».

Мальчик, вставший на лыжи после тяжелой болезни. Как из этой точки добраться до Олимпийских игр? Путь оказался колоссальным. В первую очередь, для отца мальчишек.

Братья Флаэрти считают себя пуэрториканцами. Старший уже участвовал в Олимпиаде-2018 — тогда мечтой об играх загорелся и Уильям

Представьте, последний раз спортсмены из Пуэрто-Рико ездили на Зимние игры в 2002-м. И первым атлетом за 16 лет, кто пронес флаг острова на открытии, стал старший брат Уильяма — Чарльз!

Великому событию предшествовала большая работа. В Пуэрто-Рико попросту не было базы для большого лыжного спорта (логично) — отцу Уильяма и Чарльза пришлось отстроить всю инфраструктуру. Он устроил спортивную революцию на острове. Так появилась лыжная Федерация Пуэрто-Рико под руководством Флаэрти-старшего.

Изначально Уильям считал лыжный спорт лишь развлечением, катание было разновидностью лечебной физкультурой. И даже громадные планы отца и брата на Олимпиаду не будоражили сознание парня, хотя он всегда был рядом с Чарльзом во время тяжелых тренировок.

Все изменила поездка в Корею — мальчика покорила волшебная атмосфера Игр. Пока семья Флаэрти и пуэрториканская Федерация болели за Чарльза, Уильям обрел новую мечту. В тот день он хотел быть как старший брат.

Вот 14-летний Уил дает свою первое интервью в жизни — сайту Олимпийских игр. Тогда в Пхенчхане юный и задорный пацан раскрыл цель — выступить на следующих Зимних играх в Китае.

Но семейство ждало новое испытание. В сентябре 2018-го из жизни внезапно ушел отец мальчиков — Деннис Флаэрти.

Переживать потерю было безумно трудно. В очередной раз можно убедиться, как в такие моменты весома психологическая помощь — Энн рассказала о совете специалиста, помогавшего справиться с трагедией:

«Пусть дети продолжают кататься на лыжах. Дети, у которых есть долгосрочная цель, намного быстрее выздоравливают, чем те, у кого нет целей».

Через четыре года Энн с уверенностью говорит: психотерапевт была права.

«Я отдохну в январе, феврале и марте»: Уильям совмещает спорт с учебой и хочет изучать аэрокосмическую инженерию

На первый взгляд Уильям не отличается от своих сверстников — как и все, заканчивает старшую школу (парень, кстати, хорош в учебе), думает о будущей карьере. Но вряд ли кто-то еще из одноклассников готовится к Олимпийским играм после занятий.

Подростку приходится жить на две страны из-за тренировок, особенно в лыжный сезон. Но это не значит, что Уильям халатно относится к учебе — школьную программу проходит удаленно, в планах поступление в колледж. А дальше в идеале карьера в SpaceX, NASA или Boeing — Уилу нравится аэрокосмическая инженерия.

К Зимним играм Уильям (как делал и брат Чарльз) готовится в тренировочном лагере Маунт Худ — святилище для американских спортсменов. Этот центр в Орегоне одно из немногих мест в Штатах, где без проблем можно тренироваться летом. Поэтому здесь десятилетиями упражняются олимпийцы сборной США.

«Эта подготовка — большая нагрузка, но я думаю, она идет ему на пользу в физическом и эмоциональном плане, — говорит мама Уильяма. — Приходится разъезжать туда-сюда, вставать в четыре утра. Да, это непросто».

Уильяму всегда помогает старший брат — он его наставник и лучший друг. «Родители посвящали мне почти все время, и Чарльзу не всегда уделялось много внимания, но он справился, — смеется Уильям. — В итоге он выступил на Олимпиаде, настолько хотел проявить себя».

Сегодня Уильям часто слышит от окружающих, что он сумасшедший. «У нас вся семейка такая, так что все в порядке», — отвечает парень.

Когда ты один из двух участников от 4-х миллионной страны, напряжение не покидает. Но за свои 17 лет Уильям пережил столько трудностей, а главное моментов радости, что этот спуск вряд ли испугает парня. Пусть это и трасса Олимпийских игр.

Уильям говорит: «Я знаю, что мне не светят медали, но я уже семь лет тренируюсь в поте лица, и если не готов сейчас, то когда вообще буду?».

Известно, что сразу после Игр у Флаэрти запланирована еще одна операция: неясно почему, но что-то случилось с одной из челюстей (наверняка долгосрочные последствия химиотерапии), кость там раздроблена. Возьмут фрагмент малой берцовой кости — и это, скорее всего, будет фатально для горнолыжной карьеры.

Но главное к тому моменту Уильям Флаэрти уже сделает. В 2018-м выступление на Олимпиаде было мечтой. Сейчас — это уже достижение Уильяма.