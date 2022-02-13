ВАДА намерено проверить всё взрослое окружение Камилы Валиевой

Читайте также Доживем до понедельника. CAS 14 февраля огласит решение по делу о допуске Камилы Валиевой

По информации издания, орган намерен проверить всё окружение 15-летней спортсменки: тренеров, врачей и других взрослых, окружающих её.

Ранее 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева была уличена в применении допинга. Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена.