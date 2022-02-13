Триумф лыжников и медаль в биатлоне: как выступили россияне в Пекине 13 февраля

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Мужская сборная России по керлингу со счетом 10:7 обыграла команду Италии в матче групповой стадии. Эта победа стала для российских керлингистов второй подряд.

Швейцарец Марко Одерматт одержал победу в гигантском слаломе. Серебро завоевал представитель Словении Жан Краньец. Бронзовую медаль выиграл француз Матье Февр. Российские горнолыжники Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли финишировать в первой попытке.

Российские лыжники повторили субботний успех своих соотечественниц, завоевав золото в лыжной эстафете 4×10 км. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов опередили серебряных призеров, сборную Норвегии, более чем на одну минуту. Бронзу завоевала сборная Франции.

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала чемпионкой в гонке преследования. Серебряным призером стала шведка Эльвира Эберг, бронзовую медаль выиграла норвежка Тириль Экхофф. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, финишировала на 11-й строчке. Ирина Казакевич закончила гонку на 23-м месте, Кристина Резцова — на 26-м, Светлана Миронова — на 41-м.

Сразу после женщин на старт гонки преследования вышли мужчины. Как и в индивидуальной гонке, победу одержал лидер мирового сезона, француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежский биатлонист Тарьей Бё. Наш Эдуард Латыпов до последнего огневого рубежа лишь немного уступал французу, но единственный в гонке промах на предпоследнем выстреле оставил российского спортсмена с почетной, но обидной бронзой. Наша главная надежда в этой гонке Максим Цветков занял 11-е место, Александр Логинов — 27-е и Даниил Серохвостов — 39-е.

Два комплекта наград разыграли сегодня специалисты шорт-трека. В женской эстафете 3000 м не было равных сборной Нидерландов. Сборная России выступала в финале B и была дисквалифицирована за нарушение при передаче эстафеты. А в мужском спринте на 500 м нас ждал приятный сюрприз — Контантин Ивлиев завоевал серебряную медаль, уступив победителю Шаоан Лю из Венгрии всего 0,06 секунды. Второй наш спринтер, Павел Ситников, стал вторым в финале B.

Под занавес очередного соревновательного дня медали на дистанции 500 м разыграли конькобежки. Самой быстрой оказалась американка Эрин Джексон. Японская спортсменка Михо Такаги осталась второй, а главная надежда российских болельщиков Ангелина Голикова завоевала бронзу — первую нашу медаль пекинской Олимпиады в коньках. Дарья Качанова показала восьмое время, Ольга Фаткулина осталась десятой.

По итогам дня сборная России занимает 7-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 17 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых.

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