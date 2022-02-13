Дания, Латвия, Германия, Швейцария — самые вероятные соперники сборной России в ¼ финала

Если Россия займёт третье место в рейтинге (для этого США должны набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то сыграет с победителем пары 6 — 11. На данный момент это Канада и Латвия, но у Канады впереди игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвинется Дания, а 11-е место останется за латышами, уже проигравшими сегодня словакам.