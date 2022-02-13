На Украине прервали эфир женской лыжной эстафеты ОИ, чтобы не показывать финиш россиянок
Вчера, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоялась лыжная женская эстафета. Победу в ней одержала сборная России.
Вчера, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоялась лыжная женская эстафета. Победу в ней одержала сборная России.
На Украине прервали трансляцию гонки за несколько минут до финиша. Вместо заключительной части дистанции украинским зрителям показали включение из студии, где обсуждали политическую акцию скелетониста Владислава Гераскевича и последние результаты украинских спортсменов в Пекине.
По поводу этого возникли споры в сети между украинскими болельщиками:
Отметим, что в лыжной эстафете Украина единственной из всех участников не дошла до финиша, так как их обогнали на круг.