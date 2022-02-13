Большунов упрочил преимущество сборной России в эстафете на ОИ-2022 до минуты
Сборная России по лыжным гонкам уверенно лидирует после второго этапа эстафеты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Сборная России по лыжным гонкам уверенно лидирует после второго этапа эстафеты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Вторую часть дистанции преодолел классическим стилем Александр Большунов. Эстафету у Большунова принял Денис Спицов.
Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4×10. Мужчины. II этап.
Большунов на Олимпиаде-2022 уже завоевал одну золотую (скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали. Спицов стал серебряным призёром в скиатлоне.
Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.