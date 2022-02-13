Швейцарский горнолыжник Одерматт стал чемпионом Игр в гигантском слаломе
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.
Одерматт по итогам двух попыток показал время 2 минуты 9,35 секунды. Второе место занял словенец Жан Краньец (+0,19 секунды), замкнул тройку лучших француз Матьё Февр (+1,34).
Российские горнолыжники Александр Андриенко и Иван Кузнецов не сумели финишировать в первой попытке.