Россия впервые за 42 года выиграла мужскую лыжную эстафету на Олимпийских играх

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
4
7
2Германия
8
5
1
7Россия
4
4
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40онлайнФинляндия0Швеция3
Биатлон. Мужчины
13:45скороГонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Фристайл. Женщины
14:00скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро500 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скороКомандная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороВеликобританияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороШвейцарияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороКитайСША
Коньки. Мужчины
16:00скороКомандная гонка. Мужчины. Четвертьфинал
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороКитайКанада
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороСШАГермания
Коньки. Женщины
16:56скоро500 м. Женщины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКитайЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКанадаРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороСШАЮжная Корея
Фигурное катание. Микст
14.02скороТанцы. Микст. Произвольный танец
Бобслей. Женщины
14.02скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Сноуборд. Женщины
14.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
12:20 (мск), источник: Sports.Ru

Россия впервые за 42 года выиграла мужскую лыжную эстафету на Олимпийских играх

Сегодня сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

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Источник: Reuters

Предыдущая победа в этой гонке была на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде — тогда за команду выступали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Российская команда завоевывала серебро в Сараево-1984, Калгари-1988, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

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XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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