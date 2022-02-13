Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
1
7Россия
4
5
7
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Канада
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороВеликобританияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороШвейцарияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороКитайСША
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10онлайнКитай0Канада2
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10онлайнСША1Германия1
Коньки. Женщины
16:56скоро500 м. Женщины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКитайЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКанадаРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороСШАЮжная Корея
Фигурное катание. Микст
14.02скороТанцы. Микст. Произвольный танец
Бобслей. Женщины
14.02скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Сноуборд. Женщины
14.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фристайл. Женщины
14.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Бобслей. Женщины
14.02скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Фигурное катание. Микст
14.02скороТанцы. Микст. Итог
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
14.02скороКанадаШвейцария
Сноуборд. Мужчины
14.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороКанадаИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороДанияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороРоссияШвеция
14:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли нашей мужской команде первое эстафетное олимпийское золото за 42 года.

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19
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19
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После победы россиянок, одержанной в прекрасном стиле накануне, ожидания болельщиков от аналогичного мужского вида программы стали еще выше. Если Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова отпраздновали для нас первый олимпийский триумф с 2006 года, то у мужчин золота в лыжных эстафетах у представителей отечественной школы не было уже больше 40 лет, с 1980-го.

При этом после долгих лет, когда после распада СССР россияне занимали пятые-шестые места, начиная с Сочи мы вернулись в число соискателей наград. А нынешнее поколение подобралось вплотную к заветной цели. На протяжении последних сезонов на всех крупных турнирах главными претендентами на первое место были сборные России и Норвегии.

Новые условия

Так было и на прошлых Играх в Пхенчхане, где бежали трое из четырех участников нашей пекинской четверки — Алексей Червоткин, Денис Спицов и, конечно, Александр Большунов. И на последнем чемпионате мира, где тот же Червоткин произвел фурор на первом этапе и привез норвежцам 57 секунд. И на единственной в нынешнем сезоне эстафете на этапе Кубка мира, где за победу боролись две норвежские и две российские четверки.

Кстати, второе место вслед за скандинавами в Лиллехаммере занял второй состав россиян, где финишером был Сергей Устюгов. И именно его тренеры предпочли видеть на заключительном этапе и на Олимпиаде, отправив Большунова на второй классический отрезок. Для Сергея, пропустившего по здоровью скиатлон и неудачно выступившего в спринте, это был настоящий голливудский сценарий.

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Впрочем, в ночь перед эстафетой в предстартовые расклады вмешался еще один очень серьезный игрок — погода. Впервые за всю зиму в китайской столице пошел сильный снег. Это добавило головной боли не только организаторам, которым пришлось расчищать трассу — из-за метели и тумана был отменен ряд стартов в других видах олимпийской программы. Проблемы перед гонкой появились и у сервисменов, которым пришлось экстренно готовить лыжи к новым, раньше не изученным условиям, и у тренеров, многие из которых уже построили тактику на эстафету, и у самих спортсменов.

Повторенье — мать ученья

Про бешеный старт Червоткина на ЧМ-2021 перед этой гонкой вспоминали все. На этот раз норвежские тренеры решили поставить ему в оппоненты не получившего тогда психологическую травму Пола Голберга, а опытного Эмиля Иверсена, который в Пекине еще не стартовал. Червоткин почти сразу пошел вперед, хотя, насколько это выгодно по свежему снегу, который продолжал сыпать, большой вопрос.

Тем не менее россиянин пытался дергать группу и уходить в подъемы. И играя по-крупному, снова сорвал ва-банк. Первый круг лыжники прошли плотной группой, а вот в начале второго Алексею удалось создать 13-секундный просвет, который к отметке 6,6 километра удвоился. А сзади пелотон развалился на несколько групп — в ближайшей шли Германия, Норвегия, Италия, Швеция и Франция. И хотя соперники могли поочередно выходить вперед и тащить друг друга за собой, отрыв Червоткина продолжал расти. Пока итальянец Федерико Пеллегрино и немец Янош Брюггер не оторвались от группы преследователей и не подъехали поближе, преимущество Алексея достигало 31 секунды. Иверсен же уступил 34,4.

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Еще дальше в пелотоне оказались уступившие минуту шведы, а финн Ийво Нисканен, выигравший классическую «разделку», получил эстафету в без малого двух минутах лот Большунова. Возможно, Александр и планировал гоняться с представителем Финляндии, но работать ему пришлось в одиночку, и вряд ли Большунов был не рад таким обстоятельствам. Лидер сборной России держал заданный темп, пока сзади Голберг достал итальянца с немцем, а потом и ушел от них в отрыв. В то время как норвежец решал свои задачи, разрыв между ним и Большуновым подрос до 40 секунд, а потом и до 45.

А что там Нисканен? За два круга он отыграл у россиянина примерно полминуты, но видел по-прежнему только спины группы преследователей Большунова. Александр же на последнем круге сумел ускориться и передал эстафету Спицову уже с минутным гандикапом.

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Финиш с флагом. Как и мечтали

Денису прежде всего было важно держать дистанцию от конкурентов — сзади него плотной группой бежали норвежец Ханс Кристер Холунн, швед Йенс Бурман, немец Флориан Нотц, француз Клеман Парисс и финн Перрту Хювяринен. За первый круг они сумели «откусить» у Спицова примерно восемь секунд, но затем россиянин увеличил скорость, получил подсказки от тренеров, и ситуация поменялась. Тем временем преследователи сбросили со спины сначала финна, а потом немца. В таком составе и с Холунном во главе соперники за последний круг отыграли пять секунд.


И вот теперь дело было за Устюговым. Сомнений в том, что сзади Клебо уйдет от Мориса Манифика и Юхана Хеггстрема, было немного. Но вот удастся ли знаменитому норвежцу ликвидировать отставание в 45 секунд? А Сергей рванул со старта, возможно, даже слишком резво, и сбросил обороты на второй половине первого круга. Тем временем Клебо уже оторвался от преследователей и бросился в погоню единолично.

В который уже раз все сводилось к борьбе России и Норвегии. Нам всем очень не хотелось, чтобы эта борьба к финишу стала очной. Чтобы избежать этого, Устюгову нужно было максимально мощно отработать предпоследний круг. Но дальше произошло удивительное. Разрыв не просто не сокращался — Манифика взвинтил темп и снова догнал Клебо, от которого еще недавно отставал на 13 секунд. А Сергей восстановил преимущество. За три километра он выиграл у норвежца 20 секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

И теперь Устюгову предстоял, по сути, круг почета по окрестностям стадиона. Вспомнились слова Большунова, который сказал после скиатлона, что едва не плакал на последнем круге, понимая, что почти стал чемпионом. Что творилось в душе Устюгова, сложно даже вообразить. И этот финиш с флагом — то, чего Сергей полностью заслужил всей своей карьерой. Мы — чемпионы!

Антон Бабошин

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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