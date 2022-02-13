На улицах Москвы появились баннеры «Камила, мы с тобой!» в поддержку Камилы Валиевой
В Москве на улицах появились баннеры и рекламные щиты в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.
В Москве на улицах появились баннеры и рекламные щиты в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Камила, мы с тобой!» — говорится на баннерах с изображением фигуристки.
После командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где сборная России выиграла золото, стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.
8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, но на следующий день отменило решение. Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля.