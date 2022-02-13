Появилось видео «золотого финиша» сборной России с флагом на Олимпиаде
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Появилось видео финиша сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине, которая принесла нашей команде золото.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Появилось видео финиша сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине, которая принесла нашей команде золото.
Телеканал «Матч ТВ» выложил ролик, на котором Сергей Устюгов триумфально финиширует с флагом ОКР.
Россияне завершили эстафету 4×10 километров с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Сборную представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Серебро досталось норвежцам, бронзу выиграла команда Франции.