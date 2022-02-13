Норвежской биатлонистке Тандреволд стало плохо на финише пасьюта. Её унесли на руках
Норвежской биатлонистке Ингрид Ландмарк Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Норвежской биатлонистке Ингрид Ландмарк Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Спортсменка уходила третьей после последнего огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо, спортсменке было сложно стоять на ногах. Она финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю.
Норвежку долго приводили в чувство медики и другие биатлонистки. Её унесли со стадиона. Возможно, она теряла сознание.