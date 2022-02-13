Норвежская биатлонистка Улсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Олимпиаде в Пекине, Нигматуллина — 11-я
Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялась женская гонка преследования в биатлоне.
Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялась женская гонка преследования в биатлоне.
Победу в гонке одержала норвежская спортсменка Марте Улсбю-Ройселанн. Серебряную медаль завоевала шведка Эльвира Оберг. Бронза — у норвежки Тириль Экхофф.
Среди россиян лучшей стала Ульяна Нигматуллина, пришедшая к финишу 11-й. Ирина Казакевич — 23-я, Кристина Резцова — 26-я, Светлана Миронова — 41-я.
Олимпийские игры — 2022. Пекин, Китай. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км.