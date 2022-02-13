Александр Большунов — о сборной России: я практически не сомневался в мужиках

«Я понимал, что как минимум нужно удержать преимущество. Темп уже был задан Алексеем, и мне оставалось только удерживать это преимущество. Рад, что получилось ещё и добавить. Сегодня и лыжи сработали, и сервис отработал, и команда — стояли через каждый 500 метров и подсказывали наше преимущество.



Вроде начинал более-менее спокойно, но второй и третий круг были очень сложные. На третьем круге получилось добавить и практически до минуты довести отставание до второй команды, и этот задел дальше и остался. Этого хватило до победы. Китай, я люблю тебя! Это лучшее место.



Тренеры разумно поступили, и всё правильно сделали. И расстановку правильную поставили, и я практически не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает свой этап просто великолепно. Это сегодня все доказали», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.