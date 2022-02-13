Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзы в гонке преследования на Олимпиаде

«Благодарен богу за то, что он дал мне сил сегодня. Спасибо моей семье, всем родным и близким, нашей стране спасибо, вы самые лучшие болельщики. Я надеюсь, вас порадовал. Сегодня сложная погода. Слава богу справился со стрельбой. Тяжёлая гона в плане функционала. Скольжение очень плохое. Я рад, спасибо!» — сказал Латыпов в эфире телеканала «Россия 1».