Фийон-Майе выиграл второе олимпийское золото в карьере, у Латыпова — первая личная медаль

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Для спортсмена это золото стало вторым в карьере на Олимпийских играх. До этого он взял серебро в смешанной эстафете и победил в индивидуальной гонке.

Норвежец Тарьей Бо завоевал серебро — для него это вторая личная олимпийская награда после бронзы спринта и пятая всего (2−2−1).