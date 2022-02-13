И в биатлоне прорвало! Латыпов терпел до финиша и героически отстоял медаль Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
1
7Россия
4
5
7
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Канада
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороВеликобританияДания
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороШвейцарияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 7
15:05скороКитайСША
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10онлайнКитай0Канада3
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10онлайнСША1Германия1
Коньки. Женщины
16:56скоро500 м. Женщины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКитайЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКанадаРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороСШАЮжная Корея
Фигурное катание. Микст
14.02скороТанцы. Микст. Произвольный танец
Бобслей. Женщины
14.02скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Сноуборд. Женщины
14.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фристайл. Женщины
14.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Бобслей. Женщины
14.02скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Фигурное катание. Микст
14.02скороТанцы. Микст. Итог
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
14.02скороКанадаШвейцария
Сноуборд. Мужчины
14.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороКанадаИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороДанияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороРоссияШвеция
16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

И в биатлоне прорвало! Латыпов терпел до финиша и героически отстоял медаль Олимпиады

А если бы не драма на стрельбище — мог даже за золото бороться.

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После фантастической мужской лыжной эстафеты, где россияне взяли очередное золото, очень хотелось увидеть медали в биатлоне. Тем более что сегодня были запланированы гонки преследования — там имелись вполне осязаемые шансы. Первыми на трассу вышли девушки, которым, увы, не удалось показать достойного результата. Наши красавицы «катили» вполне неплохо, зато стрельба оказалась ниже всякой критики. В итоге лучшей в сборной России стала Ульяна Нигматуллина, не попавшая в топ-10.

Следом началась мужская гонка, где четвёртым стартовал Максим Цветков c отставанием в 41 секунду. За него переживалось вдвойне: после того как Максим дважды оказался с «деревянными» медалями, очень хотелось увидеть его триумф.

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Стартовавший 11-м Эдуард Латыпов тоже рассчитывал побороться за тройку, Данилу Серохвостову (19-й) и Александру Логинову (38-й) было куда сложнее. Тройку лидеров составили Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе и Тарьей Бё. Учитывая сложные погодные условия, гонка могла получиться непредсказуемой.

Хотя Цветков стартовал неплохо, его отставание от братьев Бё быстро росло: уже на первых полутора километрах он проиграл больше 10 секунд. Остальные россияне тоже не блистали скоростью, хотя нельзя было сказать, что они выглядят слабо. Многое должен был решить первый стрелковый рубеж: Цветков допустил два промаха, зато Латыпов отработал блестяще, несмотря на порывистый ветер. Логинов тоже отработал качественно, а вот Серохвостов «застрелился».

Удачная стрельба позволила Латыпову прорваться на третью строчку, сразу за Йоханнесом Бё и Фийоном Майе. Конечно, «сразу» — не совсем правильное слово, учитывая значительный отрыв Йоханнеса от всех конкурентов. Впрочем, на второй лёжке звёздный норвежский биатлонист допустил сразу два промаха, закрутив интригу до предела. Мы ждали стрельбы наших соотечественников — и Латыпов закрыл все пять мишеней! А вот висящий у него «на пятках» Себастиан Самуэльссон с винтовкой немного не совладал, что позволило Эдуарду уверенно закрепиться на третьей строчке.

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Увы, Цветков попал в сильнейший порыв ветра, допустив сразу три промаха. Логинов смазал один выстрел, его партнёр Серохвостов — два. Таким образом, главные надежды были на Латыпова, который не только хорошо стрелял, но и быстро ехал. Перед третьим стрелковым рубежом опять поднялся сильный ветер, но Эдуард снова закрыл пять из пяти мишеней! Это, кстати, не удалось Йоханнесу Бё, допустившему сразу три промаха. Таким образом, после третьей стрельбы первым шёл Фийон Майе, которого преследовал Латыпов.

Все пять мишеней закрыл и Цветков, в отличие от Логинова, промахнувшегося сразу трижды. Латыпов в это время уже вовсю бился с французом, скорость Эдуарда не переставала приятно удивлять. Разумеется, всё должно было решиться на заключительной стрельбе, которая так тяжело даётся российским спортсменам. Кентен и Эдуард начали стрелять почти одновременно: Фийон Майе не промахнулся, а вот Латыпов не закрыл одну из мишеней.

Было понятно, что француза уже не догнать, зато медальные шансы у Латыпова ещё сохранялись. За серебро наш спортсмен боролся с Тарьеем Бё, отстрелявшимся в заключительной стойке без промахов. К сожалению, норвежец оказался слишком силён и оторвался от Латыпова без видимого усилия. Позади россиянина ещё и вывалился Лукас Хофер — за место Эдуарда в тройке стало очень тревожно. Итальянец нёсся с огромной скоростью, стремясь прицепиться к Латыпову.

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Эдуард постоянно оглядывался назад, стараясь отследить положение оппонента. На финишном отрезке россиянин отдал последние силы и резко рванул вперёд, не позволив Хоферу даже помечтать о третьем месте. Бронзовая медаль у России в биатлоне — поздравляем Эдуарда Латыпова! Он сумел прорваться с 11-й строчки и мог даже претендовать на золото, если бы не досадный промах в концовке. Цветков стал 17-м, Логинов занял 27-е место, Серохвостов — только 39-й.

Александр Фролов

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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