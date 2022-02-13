Нидерландские шорт-трекистки с рекордом ОИ выиграли эстафету на 3000 метров
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Женская сборная Нидерландов по шорт-треку заняла первое место в эстафете на дистанции 3000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Женская сборная Нидерландов по шорт-треку заняла первое место в эстафете на дистанции 3000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Голландские спортсменки преодолели дистанцию за 4 минуты 3,409 секунды и установили новый олимпийский рекорд. Второе место заняла сборная Южной Кореи (4.03,627), третье — команда Китая (4.03,863).
Сборная России выступала в финале В. Отечественные шорт-трекистки были дисквалифицированы за неправильную передачу эстафеты. Также были аннулированы результаты команды США.