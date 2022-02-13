Казахстан остановился в шаге от первой медали на Олимпиаде-2022
Знаменосец сборной Казахстана конькобежец Абзал Ажгалиев выступил в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине на дистанции 500 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Знаменосец сборной Казахстана конькобежец Абзал Ажгалиев выступил в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине на дистанции 500 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В решающем заезде Ажгалиев занял четвертое место. Золото в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан, опередив россиянина Константина Ивлиева на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа.
В этой дисциплине выступали еще два казахстанца — Денис Никиша добрался до финала В, заняв итоговое восьмое место, а Адиль Галиахметов завершил выступление в ¼ финала.
Добавим, что Ажгалиев стал первым в истории казахстанцем, кто выступил в финале индивидуальных соревнований в шорт-треке на 500 метров на Олимпиаде.