Казахстан остановился в шаге от первой медали на Олимпиаде-2022

Читайте также Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров

В решающем заезде Ажгалиев занял четвертое место. Золото в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан, опередив россиянина Константина Ивлиева на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа.

В этой дисциплине выступали еще два казахстанца — Денис Никиша добрался до финала В, заняв итоговое восьмое место, а Адиль Галиахметов завершил выступление в ¼ финала.