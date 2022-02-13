Русский шорт-трек жив и без Виктора Ана! 21-летний Ивлиев выиграл сенсационное серебро на самой крутой дистанции
Уступил только венгерскому китайцу.
Уступил только венгерскому китайцу.
Когда в олимпийском Сочи Виктор Ан переживал вторую молодость, казалось, что шорт-трек станет одним из самых популярных зимних видов в России. Символично, но с падением результатов Ана стал падать и интерес к шорт-треку, хотя до своего первого чемпионского титула добежал Семен Елистратов, зажглась звездочка Софьи Просвирновой. А когда Ан завершил карьеру и вернулся на родину, об этом виде спорта вообще практически перестали говорить.
Но Игры в Пекине показали: если болельщики о шорт-треке не говорят, это не значит, что уровень спортсменов упал, после Ана огонь в глазах остался не только у Елистратова. Сегодня свою первую в карьере олимпийскую медаль выиграл 21-летний Константин Ивлиев.
Родился Константин в семье прославленных шорт-трекистов: отец Александр выступал на чемпионатах мира, а мама Елизавета помогала выигрывать сборной золото ЧЕ. Уже в 5 лет маленький Костя уверенно стоял на коньках.
Его первым успехом на взрослом уровне стала Универсиада в Красноярске: на дистанции 500 м Ивлиев взял бронзу, в составе эстафетной четверки добежал до серебра. В том же году Константин вошел в российскую заявку на ЧЕ в Дордрехте и вновь бежал командную гонку — бронза. А по-настоящему его звезда зажглась на ЧЕ-2021 в Гданьске: снова эстафетная бронза, зато в личном спринте он стал чемпионом.
В Пекине Ивлиев не считался фаворитом, но уже в квалификации выдал вторую скорость дня. А затем без особых проблем добрался до решающей стадии, убедительно выиграв четвертьфинал и полуфинал.
В финале Константин начинал на третьей дорожке и так хотел сразу выйти вперед, что допустил фальстарт. Во второй попытке Ивлиев стоял уже до последнего — наверное, это в итоге и предопределило исход забега. Сразу встав за Шаоанг Лю, россиянин на каждом повороте пытался обойти венгра, но Лю оборонялся очень грамотно. В итоге это серебро.