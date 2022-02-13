Сборная России повторила результат Олимпиады-2018 в Пхенчхане по количеству медалей

Для сборной России это 17-я награда на Играх в Пекине. В активе российской сборной 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

По общему числу медалей сборная России уже повторила результат, который показала на Олимпиаде в Пхенчхане.

В 2018 году за весь турнир Россия 17 раз поднималась на пьедестал. Напомним, что Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.