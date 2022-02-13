Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Российская конькобежка Ангелина Голикова стала третьей в забеге на 500 метров и принесла России 17-ю медаль Олимпиады в Пекине.
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Российская конькобежка Ангелина Голикова стала третьей в забеге на 500 метров и принесла России 17-ю медаль Олимпиады в Пекине.
Победила американка Эрин Джексон (37,04 секунды), второе место заняла японка Михо Такаги (+0,08). Голикова уступила победительнице 0,17 секунды.
Еще одна россиянка Дарья Качанова расположилась на восьмом месте (+0,61), знаменосец российской делегации на церемонии открытия Ольга Фаткулина стала десятой (+0,72).
Голиковой 30 лет, она действующая чемпионка мира на этой дистанции. Кроме того, в ее активе три медали чемпионатов мира и две победы на чемпионатах Европы.
Сейчас на счету национальной команды четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград Игр-2022.