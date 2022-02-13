«На одной ноге сложно бегать». Айдова оценила свое выступление на Олимпиаде и рассказала о травме

Сегодня, 13 февраля, она соревновалась на дистанции 500 метров, где не вошла в призовую тройку.

Отметим, что 17 февраля Айдова также выступит на дистанции 1000 метров. Она является знаменосцем сборной Казахстана.

— Екатерина, вы еще после первого старта говорили, что ваши шансы на 500 метров призрачны, но все равно после финиша были недовольны.

— Конечно, недовольная. Вы видите, какие результаты. Есть над чем работать. Как я уже сказала, на одной ноге сложно бегать. С моим травмированным коленом острый спринт — это вообще такое дело — можно один раз обжечься и больше не выйти на старт. Поэтому мы где-то в какие-то моменты пытаемся поберечься, но еще впереди 1000 метров, график насыщенный. На 1000 метров, конечно, больше шансов. Потому что там можно и поскользить, а спринт простоя не прощает, тут надо от начала до конца, а там будет уже время подсобраться.

— Сейчас вас травма колена беспокоит?