«На одной ноге сложно бегать». Айдова оценила свое выступление на Олимпиаде и рассказала о травме

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
1
7Россия
4
5
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКитайЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКанадаРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороСШАЮжная Корея
Фигурное катание. Микст
14.02скороТанцы. Микст. Произвольный танец
Бобслей. Женщины
14.02скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Сноуборд. Женщины
14.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фристайл. Женщины
14.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Бобслей. Женщины
14.02скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Фигурное катание. Микст
14.02скороТанцы. Микст. Итог
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
14.02скороКанадаШвейцария
Сноуборд. Мужчины
14.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороКанадаИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороДанияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороРоссияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороШвейцарияВеликобритания
Фристайл. Женщины
14.02скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Прыжки с трамплина. Мужчины
14.02скороКомандные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
14.02скороАкробатика. Женщины. Финал
Бобслей. Мужчины
14.02скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 8
14.02скороШвейцарияШвеция
18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«На одной ноге сложно бегать». Айдова оценила свое выступление на Олимпиаде и рассказала о травме

Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова прокомментировала свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 13 февраля, она соревновалась на дистанции 500 метров, где не вошла в призовую тройку.

Отметим, что 17 февраля Айдова также выступит на дистанции 1000 метров. Она является знаменосцем сборной Казахстана.

— Екатерина, вы еще после первого старта говорили, что ваши шансы на 500 метров призрачны, но все равно после финиша были недовольны.

— Конечно, недовольная. Вы видите, какие результаты. Есть над чем работать. Как я уже сказала, на одной ноге сложно бегать. С моим травмированным коленом острый спринт — это вообще такое дело — можно один раз обжечься и больше не выйти на старт. Поэтому мы где-то в какие-то моменты пытаемся поберечься, но еще впереди 1000 метров, график насыщенный. На 1000 метров, конечно, больше шансов. Потому что там можно и поскользить, а спринт простоя не прощает, тут надо от начала до конца, а там будет уже время подсобраться.

— Сейчас вас травма колена беспокоит?

— Она беспокоит уже второй год. Я бегаю на голом энтузиазме. Лечить нет ни времени, ни средств. Поэтому я как спортсмен решила для себя одно — учесть, что, если я хочу бегать, мне надо бегать. У меня нет времени, чтобы жаловаться, ходить к кому-то, еще что-то.

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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