«На одной ноге сложно бегать». Айдова оценила свое выступление на Олимпиаде и рассказала о травме
Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова прокомментировала свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова прокомментировала свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 13 февраля, она соревновалась на дистанции 500 метров, где не вошла в призовую тройку.
Отметим, что 17 февраля Айдова также выступит на дистанции 1000 метров. Она является знаменосцем сборной Казахстана.
— Екатерина, вы еще после первого старта говорили, что ваши шансы на 500 метров призрачны, но все равно после финиша были недовольны.
— Конечно, недовольная. Вы видите, какие результаты. Есть над чем работать. Как я уже сказала, на одной ноге сложно бегать. С моим травмированным коленом острый спринт — это вообще такое дело — можно один раз обжечься и больше не выйти на старт. Поэтому мы где-то в какие-то моменты пытаемся поберечься, но еще впереди 1000 метров, график насыщенный. На 1000 метров, конечно, больше шансов. Потому что там можно и поскользить, а спринт простоя не прощает, тут надо от начала до конца, а там будет уже время подсобраться.
— Сейчас вас травма колена беспокоит?
— Она беспокоит уже второй год. Я бегаю на голом энтузиазме. Лечить нет ни времени, ни средств. Поэтому я как спортсмен решила для себя одно — учесть, что, если я хочу бегать, мне надо бегать. У меня нет времени, чтобы жаловаться, ходить к кому-то, еще что-то.