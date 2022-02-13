Норвежские спортсмены вновь возглавили медальный зачет пекинской Олимпиады

Сегодня белорусские биатлонисты стартовали в двух гонках преследования. У женщин лучшей из белорусок оказалась Анна Сола, занявшая 4-е место. В мужском пасьюте серебряный призер индивидуальной олимпийской гонки Антон Смольский оказался на 18-й итоговой позиции. Конькобежка Анна Нифонтова заняла 19-е место на дистанции 500 м.

Норвежские атлеты сегодня обошли немцев благодаря успехам биатлонистов и лыжников. Сейчас в копилке олимпийской сборной Норвегии 21 медаль — 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. У команды Германии 14 наград (8, 5, 1), третье место занимают спортсмены США — 12 (6, 5, 1). Белорусская команда находится на 22-м месте. На олимпийский пьедестал уже поднимались представители 26 стран.

Всего сегодня было разыграно 7 комплектов наград:

Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом.

1. Марко Одерматт (Швейцария).

2. Жан Краньец (Словения).

3. Матье Февр (Франция).

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета.

1. Россия.

2. Норвегия.

3. Франция.

Биатлон. Женщины. Гонка преследования.

1. Марте Ройселанн (Норвегия).

2. Эльвира Эберг (Швеция).

3. Тириль Экхофф (Норвегия).

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования.

1. Кентен Фийон Майе (Франция).

2. Тарьей Бё (Норвегия).

3. Эдуард Латыпов (Россия).

Шорт-трек. Женщины. Эстафета.

1. Нидерланды.

2. Республика Корея.

3. Китай.

Шорт-трек. Мужчины. 500 м.

1. Шаоан Лю (Венгрия).

2. Константин Ивлиев (Россия).

3. Стивен Дюбуа (Канада).

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м.

1. Эрин Джексон (США).

2. Михо Такаги (Япония).