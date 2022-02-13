Первая медаль русских конькобежцев на Олимпиаде. Но Ангелина Голикова даже не улыбнулась бронзе
А выиграла американка, которая не должна была бежать 500 метров.
А выиграла американка, которая не должна была бежать 500 метров.
В конькобежном спорте разыгрывается самое большое количество медалей среди всех видов на Олимпиаде — 14. У сборной России до женской 500-метровки не получилось взять ни одной. Серию неудач прервала Ангелина Голикова.
На своей коронной спринтерской дистанции 30-летняя чемпионка мира бежала в одном из последних забегов. Она отлично стартовала, набрала скорость перед заходом на круг, но на финише все решили ничтожные сотые. 37,21 — только третье время дня. В прошлом году в Калгари конькобежка бежала гораздо быстрее, установив личный рекорд — 36,67 (но в Калгари высота, и все бегут быстрее, чем везде). Мировой, напомню, принадлежит кореянке Ли Сан Хва — 36,36.
Тем не менее для Голиковой эта бронза не должна быть каким-то расстройством, хотя она сама совсем не улыбалась. До этого в карьере россиянки были неудачные попытки попасть на олимпийский пьедестал в Сочи-2014 (18-я) и Пхенчхане-2018 (7-я).
Помимо Голиковой в забеге принимали участие еще две россиянки — Дарья Качанова и Ольга Фаткулина. Чемпионка Европы заняла 8-е место — 37,65, а серебряный призер Олимпиады в Сочи и знаменосец сборной России в Пекине — 10-е — 37,76. Последней должно быть очень обидно, что так получилось. Своего шанса Фаткулина ведь ждала 8 лет, потому что в Корею ее не пригласили из-за обвинений в допинге, который она не применяла.
Победительницей 500-метровки стала американка Эрин Джексон, которая произвела фурор в этом сезоне — 37,04. На старте Кубка мира в Польше Джексон сенсационно выиграла два золота на этой дистанции с рекордом катка, обойдя Голикову. Ее успех вошел в историю, потому что ранее темнокожие женщины не делали этого. А ведь она всего 4 года в конькобежном спорте.
В Пекине Джексон могло и не быть, потому что она не квалифицировала на национальном отборе на 500-метровку. Ей повезло, что лучшая подруга Британи Боуи отдала свою квоту. Оказалось, что не зря. Тема ведь рабочая. На Играх в Сочи подобная история тоже закончилась хорошо. Тогда канадец Джилмор Джунио накануне старта отдал право участвовать на 1000 м Денни Моррисону и тот стал призером соревнований.
В запасе у конькобежцев остались командные гонки, 1000 м и масс-старт. Поэтому шансы у России пополнить коллекцию наград есть.
Виктория Дмитриева