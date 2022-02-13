Россия вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады
Сборная России вышла на второе место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Пекине по количеству медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная России вышла на второе место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Пекине по количеству медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бронза конькобежки Ангелины Голиковой на дистанции 500 метров стала 17-й наградой для России.
Всего в копилке российской команды четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.
Таким образом, по общему числу медалей Россия уже повторила результат, который показала на Олимпиаде в Пхенчхане. В 2018 году за весь турнир российская сборная 17 раз поднималась на пьедестал.
Первое место в Пекине-2022 по количеству медалей занимает Норвегия — 21 медаль (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых). Замыкают тройку Германия, Австрия и Канада — по 14 медалей (8−5−1, 4−6−4 и 1−4−9 соответственно).
Напомним, что Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.