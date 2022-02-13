Стали известны возможные соперники сборной России по четвертьфиналу Олимпиады

Три победителя групп и лучшая из команд, занявших 2-е места, попали сразу в четвертьфинал, остальные восемь команд сыграют в квалификации.

При этом сетка полуфиналов олимпийского турнира в Пекине еще не сформирована. После четвертьфиналов пары распределят по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.