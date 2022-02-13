Сборная США по хоккею выиграла группу на Олимпиаде, канадцы — вторые

Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу североамериканской сборной, у которой отличились Стивен Кэмпфер (пятая минута), Мэттью Низ (25) и Нэйтан Смит (43). У немцев шайбы забросили Патрик Хагер (3) и Том Кюнхакль (58).