Сборная США по хоккею выиграла группу на Олимпиаде, канадцы — вторые
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Мужская сборная США по хоккею победила команду Германии в заключительном туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Мужская сборная США по хоккею победила команду Германии в заключительном туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.
Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу североамериканской сборной, у которой отличились Стивен Кэмпфер (пятая минута), Мэттью Низ (25) и Нэйтан Смит (43). У немцев шайбы забросили Патрик Хагер (3) и Том Кюнхакль (58).
В другом матче группы А канадцы разгромили китайцев — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Голы в активе Бена Стрита (3), Адама Тамбеллини (7), Эрика О’Делла (11), Кента Джонсона (39) и Корбэна Найта (47).
Американцы выиграли группу А, набрав девять очков, и напрямую вышли в четвертьфинал турнира. Вторыми стали канадцы (6), третьими — немцы (3), четвертыми — китайцы (0).